Brendan Rodgers: Çağlar hiç korkmuyor

İngiltere Premier Ligi’nde bu sezon Leicester City formasıyla harika bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü için hocası Brendan Rodgers, övgü dolu sözler sarf etti.

Rodgers, A Milli Takımımız’ın en önemli oyuncularından biri olan yıldız stoper için “Dürüst olmak gerekirse dışarıdan ilk bakıldığında savunmada risk alan ve hataya açık bir oyuncu gibi görünüyordu. Onunla ilgili ilk izlenimim bunlardı. Ama onu idmanda gördükten sonra çok iyi bir futbolcu olduğunu anladım. Onunla ilgili beni en çok etkileyen şey önünde Maguire, Evans, Morgan gibi stoperler olmasına rağmen bu durumun onu etkilememesiydi. İdmanlarda yine çok iyiydi. Sadece fırsat meselesiydi. O da Huddersfield karşısında geldi ve çok iyi bir maç çıkardı” ifadelerini kullandı.

‘Daha da iyi olacak’

Tecrübeli çalıştırıcı, konuşmasının devamında ise 23 yaşındaki oyuncumuz için “Çağlar sezonun şu ana kadarki bölümünde harikaydı ve tecrübeyle daha da iyi olacaktır. Old Trafford’a (M.United’ın stadı) gidiyor, Anfield’a (Liverpool’un stadı) gidiyor. Ancak hiçbir şey onu korkutmuyor. Çabuk ve agresif. En önemlisi savunma yapabiliyor. Topu tribünlere göndermekten çekinmiyor. Savunma yapmak istiyor. Ama aynı zamanda ayağa oynamayı da biliyor. Eğer büyük takımda oynamak istiyorsan bu çok önemli” yorumunu yaptı.