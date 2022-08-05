UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Başakşehir, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1'lik skorla mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. İstanbul ekibinde yıldızlaşan ve 2 gole imza atan Danijel Aleksic, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Aleksic'in açıklamaları:

Bizim için iyi bir sonuç. Suni çimde oynamak bizim için zordu. Yolculuk da çok uzun sürdü. Bu zorlukları aşıp güzel bir sonuçla İstanbul'a döneceğimiz için mutluyuz. İkinci yarıda oynadığımız futboldan çok memnunuz.