Arjantin menajeri Lionel Scaloni'nin yaptığı açıklamada Paris Saint-Germain'in son iki maçını kaçıran ve Arjantin'in son maçında sadece 15 dakika forma giyen Messi karşılaşmada forma giyecek.

Arjantin'in kazanacağı bir galibiyet, Scaloni'nin tarafının 2022 Dünya Kupası'na katılmasını sağlayabilir.

Scaloni, Messi'nin müsait olacağını doğruladıktan kısa bir süre sonra, Brezilya Futbol Konfederasyonu, Neymar'ın sol uyluk ağrılarına neden olan olası yaralanma hakkında "güvensiz olduğunu bildirdiğini" belirten bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, "Daha fazla antrenman yapmak için yeterli zaman olmadığı için teknik heyet, takımla seyahat etmeyecek olan oyuncuyu boş bırakma kararı aldı" denildi.

12 maç sonunda 28 puanı bulunan Arjantin, bir maç eksiğine rağmen Uruguay’la arasındaki farkı 12 puana yükseltti. Üçüncü sırada yer alan 20 puanlı Ekvador’u 16 puanlı üç ekip; Şili, Kolombiya ve Uruguay takip ediyor.



