Braum Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Braum İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends daha ilk çıktığı yıllarda oyun piyasasının efsaneleri arasına girmeyi başarmış bir oyundur. Muazzam büyüklükteki oyun evreni ve onlarca şampiyonuyla tüm oyun severlerin kalbinde taht kurmuştur. Oyundaki en sevilen şampiyonlardan biri de Braum'dur. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends daha ilk çıktığı yıllarda oyun piyasasının efsaneleri arasına girmeyi başarmış bir oyundur. Muazzam büyüklükteki oyun evreni ve onlarca şampiyonuyla tüm oyun severlerin kalbinde taht kurmuştur. Oyundaki en sevilen şampiyonlardan biri de Braum'dur.
League of Legends Şampiyonlarından Braum Kimdir?
Braum, Freljord topraklarının en saygı gören kahramanlarından biridir. Hakkında pek çok efsane anlatılmaktadır. Örneğin Braum, Buzkara'nın kuzeyinde yer alan büyük bir meşe ormanını tek gecede yok edebilmiştir. Braum, devasa bir dağı tek bir yumruğuyla yerle bir edebilmektedir. Anlatılanlara göre Braum'un efsanevi bir gücü vardır. Braum, efsunlu bir kasa kapısı taşır ve kasa kapısını da kalkan olarak kullanır. Braum genellikle donmuş kuzeyde dolaşmaktadır ve yardıma ihtiyacı olanların yanında bir dost gibi bulunmaktadır.
Braum Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler
Braum rün rehberi;
Azim + İlham: Artçı Şok (8), Muhafız (92), Tahrip (18), Yaşam Kaynağı (82), Kondisyon (1), İkinci Şans (16), Kemik Zırh (82), Aşırı Büyüme (35), Gözü Kara (65). Hextech Sıçratıcısı (4), Sihirli Pabuçlar (4), Mükemmel Zamanlama (51), Minyon Uçuran (60), Peksimet Teslimatı (28), Kozmik Sezgi (27), Hızını Al (22), Zaman Büken Karışım (4).
Hakimiyet + İlham: Keskin Sağanak (100), Belden Aşağı (83), Kan Tadı (17), Zombi Totem (93), Göz Yuvarı Koleksiyonu (7), İnsafız Avcı (97), Mükemmel Avcı (3). Mükemmel Zamanlama (31), Minyon Uçuran (62), Peksimet Teslimatı (64), Kozmik Sezgi (3), Hızını Al (45), Zaman Büken Karışım (24).
Hakimiyet + Azim: Keskin Sağanak (100), Belden Aşağı (64), Kan Tadı (36), Zombi Totem (100), İnsafsız Avcı (93), Mükemmel Avcı (3). Yaşam Kaynağı (29), Kemik Zırh (100), Aşırı Büyüme (43), Gözü Kara (29).
Braum'un 11. sezonda yenilenen rünleri;
Azim: Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Metanet.
İlham: Mükemmel Zamanlama, Hızını Al, + %9 Saldırı Hızı, +6 Büyü Direnci, +5 Zırh.
Braum İtemları (Build)
Başlangıç Eşyaları: Yadigar Kalkan, Can İksiri, Totem Uğuru (Ziynet)
İlk Üsse Dönüş: Sürat Çizmesi, Arayıcı Mercek (Ziynet), Yadigar Kalkan
Oyun Ortası Eşya Dizilimi: Şövalyenin Adağı, Çelik Kaplamalı Çizme, Dağın Siperi
Alternatif Çizmeler: Gezgin Çizmesi, Merkür'ün Adımları
Alternatif Savunma Eşyaları: Gargoyl Taş Zırhı, Çizili Zırh, Randuin'in Alameti, Ruh Gömleği
Oyun Sonu Karışım: Sağlamlık Karışımı
Braum'un full build dizilimi ise şu şekildedir:
Dağın Siperi: +300 can, yetenek gücü 40, her 10 saniyede bir 3 altın, bekleme süresinde azalma. Özel pasif savaş ganimeti, özel aktif totem koyma.
Çelik Kaplamalı Çizme: +30 zırh. Özel pasif - normal saldırı hasarını oranında engeller. Özel pasif gelişmiş hareket +45 hareket hızı.
Şövalyenin Adağı: +250 can, +40 zırh, bekleme süresinde azalma.
Demir Solari'nin Broşu: +30 zırh, +60 büyü direnci.
Kefaret: +200 can, + %50 taban can yenilenmesi, + 0 taban mana yenilenmesi, bekleme süresinde azalma, özel pasif iyileştirme ve kalkan gücü.
Ruh Gömleği: +450 can, +55 büyü direnci, + 0 taban can yenilenmesi, bekleme süresinde azalma, özel pasif - tüm iyileştirme etkilerinde artırım.
Braum Counter Şampiyonları (Pickler)
Braum'un karşısında zayıf olduğu rakipler;
Alistar - Destek ve Tank
Zyra - Büyücü ve Destek
Leona - Destek ve Tank
Lulu - Büyücü ve Destek
Morgana - Büyücü ve Destek
Braum'un karşısında güçlü olduğu rakipler;
Blitzcrank - Destek ve Tank
Caitlyn - Nişancı
Galio - Büyücü ve Tank
Lucian - Nişancı
Miss Fortune - Nişancı