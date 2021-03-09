League of Legends daha ilk çıktığı yıllarda oyun piyasasının efsaneleri arasına girmeyi başarmış bir oyundur. Muazzam büyüklükteki oyun evreni ve onlarca şampiyonuyla tüm oyun severlerin kalbinde taht kurmuştur. Oyundaki en sevilen şampiyonlardan biri de Braum'dur.

League of Legends Şampiyonlarından Braum Kimdir?

Braum, Freljord topraklarının en saygı gören kahramanlarından biridir. Hakkında pek çok efsane anlatılmaktadır. Örneğin Braum, Buzkara'nın kuzeyinde yer alan büyük bir meşe ormanını tek gecede yok edebilmiştir. Braum, devasa bir dağı tek bir yumruğuyla yerle bir edebilmektedir. Anlatılanlara göre Braum'un efsanevi bir gücü vardır. Braum, efsunlu bir kasa kapısı taşır ve kasa kapısını da kalkan olarak kullanır. Braum genellikle donmuş kuzeyde dolaşmaktadır ve yardıma ihtiyacı olanların yanında bir dost gibi bulunmaktadır.

Braum Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Braum rün rehberi;

Azim + İlham: Artçı Şok (8), Muhafız (92), Tahrip (18), Yaşam Kaynağı (82), Kondisyon (1), İkinci Şans (16), Kemik Zırh (82), Aşırı Büyüme (35), Gözü Kara (65). Hextech Sıçratıcısı (4), Sihirli Pabuçlar (4), Mükemmel Zamanlama (51), Minyon Uçuran (60), Peksimet Teslimatı (28), Kozmik Sezgi (27), Hızını Al (22), Zaman Büken Karışım (4).

Hakimiyet + İlham: Keskin Sağanak (100), Belden Aşağı (83), Kan Tadı (17), Zombi Totem (93), Göz Yuvarı Koleksiyonu (7), İnsafız Avcı (97), Mükemmel Avcı (3). Mükemmel Zamanlama (31), Minyon Uçuran (62), Peksimet Teslimatı (64), Kozmik Sezgi (3), Hızını Al (45), Zaman Büken Karışım (24).

Hakimiyet + Azim: Keskin Sağanak (100), Belden Aşağı (64), Kan Tadı (36), Zombi Totem (100), İnsafsız Avcı (93), Mükemmel Avcı (3). Yaşam Kaynağı (29), Kemik Zırh (100), Aşırı Büyüme (43), Gözü Kara (29).

Braum'un 11. sezonda yenilenen rünleri;

Azim: Muhafız, Yaşam Kaynağı, Kemik Zırh, Metanet.

İlham: Mükemmel Zamanlama, Hızını Al, + %9 Saldırı Hızı, +6 Büyü Direnci, +5 Zırh.

Braum İtemları (Build)

Başlangıç Eşyaları: Yadigar Kalkan, Can İksiri, Totem Uğuru (Ziynet)

İlk Üsse Dönüş: Sürat Çizmesi, Arayıcı Mercek (Ziynet), Yadigar Kalkan

Oyun Ortası Eşya Dizilimi: Şövalyenin Adağı, Çelik Kaplamalı Çizme, Dağın Siperi

Alternatif Çizmeler: Gezgin Çizmesi, Merkür'ün Adımları

Alternatif Savunma Eşyaları: Gargoyl Taş Zırhı, Çizili Zırh, Randuin'in Alameti, Ruh Gömleği

Oyun Sonu Karışım: Sağlamlık Karışımı

Braum'un full build dizilimi ise şu şekildedir:

Dağın Siperi: +300 can, yetenek gücü 40, her 10 saniyede bir 3 altın, bekleme süresinde azalma. Özel pasif savaş ganimeti, özel aktif totem koyma.

Çelik Kaplamalı Çizme: +30 zırh. Özel pasif - normal saldırı hasarını oranında engeller. Özel pasif gelişmiş hareket +45 hareket hızı.

Şövalyenin Adağı: +250 can, +40 zırh, bekleme süresinde azalma.

Demir Solari'nin Broşu: +30 zırh, +60 büyü direnci.

Kefaret: +200 can, + %50 taban can yenilenmesi, + 0 taban mana yenilenmesi, bekleme süresinde azalma, özel pasif iyileştirme ve kalkan gücü.

Ruh Gömleği: +450 can, +55 büyü direnci, + 0 taban can yenilenmesi, bekleme süresinde azalma, özel pasif - tüm iyileştirme etkilerinde artırım.

Braum Counter Şampiyonları (Pickler)

Braum'un karşısında zayıf olduğu rakipler;

Alistar - Destek ve Tank

Zyra - Büyücü ve Destek

Leona - Destek ve Tank

Lulu - Büyücü ve Destek

Morgana - Büyücü ve Destek

Braum'un karşısında güçlü olduğu rakipler;

Blitzcrank - Destek ve Tank

Caitlyn - Nişancı

Galio - Büyücü ve Tank

Lucian - Nişancı

Miss Fortune - Nişancı