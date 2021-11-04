Brann takımının Norveç futbolunu sarsan seks skandalı!

Norveç'in köklü kulüplerinden Brann, Eliteserien'de zor günler geçirirken büyük bir skandal ile de uğraş veriyor. Takımın 12 oyuncusunun 7 kadınla birlikte takımın stadyumunda yaptığı parti, gündeme oturmuş durumda.

İşte Norveç futbol tarihine geçen o skandal gece ve sonrasında yaşananlar:

Takımdan moral yemeği

Brann, Eliteserien'e çok kötü bir başlangıç gerçekleştirmişti. Son sıralarda yer alırlarken 1 Ağustos'ta Norveç Kupası'nda dördüncü lig ekibi Fana'yı 3-0 mağlup ettiler. Bir sonraki lig maçına kadar da 14 günlük bir dinlenme süreleri vardı.

9 Ağustos Pazartesi günü Brann, dördüncü lig ekiplerinden Fyllingsdalen ile basına kapalı bir hazırlık maçı oynadı. Takım 3-1 kazandıktan sonra stadyumdan ayrılıp toplu bir yemek için Bergen'in şehir merkezine gitti.

Norveç'te oyunculara yönelik sert bir Covid-19 protokolü yürürlükteydi. Brann'ın belirlediği bu topluluk dışında kimseyle sosyal bir etkileşim olmaması ve sosyal mesafenin sağlanması öncelik konumundaydı. Ama sonradan akşam yemeğinin organizasyonunun resmen kulüp yönetimi tarafından sağlanmadığı ortaya çıktı.

Bergen'de yeni açılan ve daha önce oyuncuların da zaman zaman gittiği bir İtalyan restoranında 20'den fazla kişilik bir masa rezerve edildi.

Boccone adlı restoranın sahibi Jaspreet Singh Kahlon Sportsmail'e konuşurken, "Bizim burada basit bir akşam yemeği yediler ve birkaç içki içtiler" ifadelerini kullandı.

Restorandan gece kulübüne

Brann'ın ekibinden bazı oyuncular ayrılırken bazıları da Bergen'in ana meydanına geçtiler. 12 oyuncu, şehrin en önemli noktalarından biri olan Hollendergaten'de bulunan ve daha önce yılın gece kulübü seçilmiş olan No Stress adlı mekana gittiler.

Gençler için oldukça popüler bu mekanda 12 futbolcu, 7 genç kadınla tanıştı. Sadece bu kadınlarla kurdukları diyalog bile Norveç Futbol Federasyonu ile imzaladıkları Covid-19 önlemlerini içeren anlaşmayı ihlal etmelerine neden olmuştu. Fakat Brann oyuncuları, daha büyük skandala imza atmaya hazırdılar.

Tanıştıkları kadınlarla stadyuma geldiler

Brann'ın teknik direktörü Eirik Horneland, takımın kötü gidişatını değiştirmek adına yoğun şekilde geç saatlere kadar stadyumda vakit geçiriyordu. 12:30 gibi stadyumdan ayrıldı ki kendisinden 15 dakika sonra taksilerle oyuncular, stadyuma geldiler.

Norveç medyası Horneland'ın çıkarken stadyum alarm sistemini sıfırlamadığını ve bu nedenle oyuncuların normal kart girişiyle stadyuma giriş yapabildiklerini belirtti. Oyuncular telefonlarını da kapatmışlardı.

Stadyumun alt katındaki salonda sabah 5'e kadar bir parti verildi. Oyuncular, stadyumun güvenlik kameralarının kendilerini yakalayacağının dahi farkında değillerdi.

Salı sabahı kulüp yönetimi, partiyi öğrenir öğrenmez acil bir toplantı gerçekleştirdi. Salgının kurallarına ihlal içeren bir alkollü gece gibi düşünülürken basının 24 saatten kısa sürede ortaya çıkardığı büyük haber bunun Norveç futbolu adına görülmemiş ulusal bir skandal olduğunu kanıtladı.

Gerçekler ortaya çıkmaya başladı

Dagbladet gazetesi, olaya ilişkin detayları ortaya koydu. Brann'ın yaşadığı olay, gazetelerde geniş yer bulurken 7 kadının varlığını doğrulayan ilk yayın organı Dagbladet oldu. Konuya olan ilgi arttı, Brann takımı daha yakından takip edilir oldu ama sonunda takımdan yapılan açıklamada iç kuralların çiğnendiği, bunun için de özür dilediklerini ve meselenin kapandığı belirtildi.

Olay kapandı derken...

Olayın artık kapandığı düşünülürken flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturulan olay bu kez farklı bir dava ile gündeme geldi. Norveç Ceza Kanunu'nun 291. maddesi yani şiddet ve tehdit içeren cinsel ilişki suçlamasıyla bir oyuncunun karşı karşıya kaldığı haberi ortaya çıktı.

Cumartesi günü Brann takımı içinde toplantılar düzenlendi. Polis tarafından ifadeler alındı. Takımın oyuncularından Barmen ve Mikkel Andersen'in pazar günkü maçta oynamayacakları açıklandı.

Her iki oyuncunun da polis soruşturmasında şüpheli durumda oldukları reddedilse de zihinsel olarak yorgun oldukları aktarıldı. Bu süreçte de partide yaşananlara ilişkin iddialar arttı.

CCTV'nin stadyum içerisinde bir seks partisi düzenlendiğine ilişkin detaylar yakaladığı belirtilirken bazıları da bu iddiaları yalanları. Kimin bir cinsel ilişki yaşadığı, kimin sadece içki içtiği bilinmiyor.

Uyuşturucu madde kullanıldığı iddiaları oyuncular tarafından net şekilde reddedildi. Sonrasında yapılan idrar testlerinde de negatif sonuçlar alınınca oyuncuların tavrı doğrulandı.

İki oyuncu ile yollar ayrıldı

Barmen ve Andersen, pazartesi günü döndüler. Fakat takımın antrenmanında yer almadılar. Andersen, "Kapıda insanlar toplandı. Bizimle iletişim kurmaya çalıştılar. Burada ailem var. Bu şiddet içeren bir tutum" dedi.

Böylece Andersen ve Barmen ile yollar ayrıldı. Brann ile yeni 4 yıllık sözleşme imzalamış takımın altyapısından gelen ve taraftarların favori isimlerinden olan Kristoffer Barmen, partiyi organize etmede öncü kişi olarak kabul edilerek sözleşmesi feshedildi.

Polisten iki soruşturma

Polis, olay sürecinde 11 gün arayla iki soruşturma gerçekleştirdi. İki ismi açıklanmayan oyuncu, polis tarafından ciddi suçlamalarla soruşturma altında tutuldu. Polis, bir yandan tecavüz iddiasını araştırırken diğer yandan da bir kadının bir oyuncu tarafından kendilerine şikayette bulunmasını araştırdı.

Önce ısırma olayı çözüldü ve oyuncu tarafının da kabul ettiği şekilde 10.000 kron para cezası verildi. Oyuncunun avukatı, suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmediklerini ama davanın bitmesi adına para cezasını kabul ettiklerini açıkladı.

Tecavüz soruşturması ise uzun süre devam etti. Savcının karara varması 2 ayı aldı. 21 Ekim'de savcının metninde katı delil gerekliliklerinin karşılamadığı sonucu açıklandı.