Brand Week İstanbul, sınırları aşarak başlıyor

EMEA Bölgesinin en büyük iş ve markalar dünyası buluşması Brand Week Istanbul, dünyanın en yaratıcı isim ve projelerini 6’ıncı kez İstanbul’da bir araya getiriyor. Bu yıl “Sınır Tanımayan Fikirler” temasıyla markaları ve fikirleriyle sınırları aşarak değişim yaratmak isteyenlerle ufuk açıcı hikâyeleriyle sektörlerinde fark yaratan isimleri ağırlayacak olan Brand Week Istanbul; Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Women to Watch: Fark Yaratan Kadınlar, Brand Week Gastro, Marka İkonları Yürüyüşü, Portfolyo Değerlendirme Buluşmaları ve Startup Academy gibi birçok yan etkinlik ve farklı oturumla sektörün nabzını tutacak.

Marka, pazarlama ve yaratıcılık dünyasının sınır tanımayan isimleri Brand Week Istanbul’da!

Ekonomi ve insan psikolojisi arasındaki ilişkileri inceleyen Prof. Barry Schwartz; işletme alanında uluslararası düzeyde çok satan yazar, konuşmacı ve stratejik danışman Bernard Marr; Kellogg School of Management’ta nörobilim ve işletme profesörü olarak görev yapan Prof. Moran Cerf; Walt Disney Animasyon Stüdyoları’nın yönetmen, tasarımcı ve animatörü Eric Goldberg gibi alanında sınırları aşan pek çok isim, konuşmacı olarak bu sene Brand Week Istanbul kapsamında tüm şehre yaratıcılık yayacak.

Brand Week Istanbul katılımcılarını bu sene pek çok yenilik bekliyor

Brand Week Istanbul 2018, gastronomi dünyasının sınır tanımayan fikir ve lezzetlerinin hikâyelere eşlik edecek tadımlarla paylaşılacağı Brand Week Gastro; kurumların çalışanlarına ayrılan özel çalışma bölümleriyle yeni nesil ofis düzeninin deneyimleneceği ve bu konu hakkındaki panellere katılabileceği The New Way of Work konsepti; markaların kendi kurgularıyla özelleştirebileceği daha geniş ve kapsayıcı stantlarla yeniden tasarlanan deneyim alanı; Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu işbirliğinde geleceğin yaratıcı isimlerinin mentorlarla buluşmasına ev sahipliği yapacak Portfolyo Değerlendirme Buluşmaları; Türkiye’deki kreatif tasarımcıların desteğiyle tasarlanan ürünlerin yer alacağı ve bu ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Anadolu’da Bir Kızım Var” projesine aktarılacağı MediaCat Store gibi yeniliklerle katılımcılarını ağırlayacak.

Brand Week Istanbul kapsamında ayrıca bu sene ilk defa organize edilecek Startup Academy ile Türkiye’de ve globalde öne çıkan girişimlerin kadın kurucularına ve yöneticilerine; pazarlama ve iletişim alanlarında iki gün boyunca konusunun uzmanı yerli ve yabancı eğitmen ve mentorlardan oluşan bir kadroyla eğitim verilecek, networking ve sunum yapma imkânı sağlanacak.

Pelin Özkan: “Sınırları aşan fikirlerle ilham veren bir hafta olacak.”

MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, “Brand Week Istanbul 2018, genişleyen kapsamı ve yenilikleriyle Kasım ayına hazır. Ana salonda sınır tanımayan fikirlerin yaratıcıları Barry Schwartz, Bernard Marr, Eric Goldberg gibi isimler Brand Week katılımcılarına ilham verirken, eş zamanlı olarak diğer salonlarda marka ekiplerini yakından ilgilendiren Kriz Döneminde Pazarlama, Dijital Çağda İçgörü gibi sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimler verilecek. Geldiğinizde mutlaka “Eat, Brand, Love” mottosuyla gastronomi dünyasının sınır tanımayan hikâyelerine ve şeflerine ev sahipliği yapacak Gastro alanına , Sky Lounge’ta kurulacak The New Way of Working alanına ve MediaCat Store’a uğramayı unutmayın. Brand Week Istanbul 2018’in katılımcılara ilham verici bir deneyim yaşatacağını düşünüyorum” sözleriyle Brand Week Istanbul 2018’in öne çıkan başlıklarına değindi.



