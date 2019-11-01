UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Braga, Portekiz Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Son olarak 9. hafta mücadelesinde Boavista'ya konuk olan Braga, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan goller 6. dakikada Rafael Costa ve 90+3'te Mateus Galiano'dan geldi.

Avrupa Ligi'ndeki son maçında Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup eden ve grupta 2 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede yer alan Braga, Portekiz Ligi'nde ise haftayı 10. sırada geçti.

Portekiz ekibi, 7 Kasım'da temsilcimiz Beşiktaş'ı iç sahada konuk edecek.