Braga, yeni sezon için teknik direktör adayını belirlemiş durumda. Carlos Carvalhal'in sözleşmesinin biteceği Braga'da Andrea Pirlo ismi öne çıkıyor.

A BOLA'ya göre Braga'nın başkanı Antonio Salvador, yeni sezonda Andrea Pirlo ile çalışmak istiyor. Yapılan görüşmeler sonrasında İtalyan teknik adamın kendisine sunulan şartları incelediği ve Braga hakkında bilgi topladığı belirtilmekte.

2020'nin yaz aylarında Juventus'un başına getirilen Andrea Pirlo, burada başarısız bir sezon geçirip görevinden ayrılmıştı. Bu sezon herhangi bir takımı çalıştırmayan İtalyan futbol adamı için daha önce de Portekiz'den Benfica'nın ismi geçmişti.