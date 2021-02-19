Braga Stadyumu Portekiz’in Braga şehrinde 2003 yılında yapılmıştır. Stadyum yapıldığı zaman UEFA Braga stadyumunu sanat eseri olarak tanımlamıştır. Stadyumun bir tarafının kayalıklarla kaplı olması fazlasıyla dikkat çekmektedir. Stadyum en ilginç stadyumlar arasında yer almaktadır.

Braga Stadı'nın adı nedir?

Braga şehrinde yer alan ve SC Braga takımına ev sahipliği yapan stadyumun ismi Estádio Municipal de Braga’dır. Stadyumun isminin Türkçe karşılığı ise Braga Belediye Stadyumudur. 2007 yılında AXA sigorta stadyumun üç yıllık isim haklarını alarak stadyumun ismini Estádio AXA yani AXA stadyumu olarak değiştirmiştir. 3 yıllık süre dolduktan sonra stadyum her zamanki ismine Estádio Municipal de Braga’ya geri dönmüştür.

Stadyumun bir adı olsa da halk arasında takma ismini bulunmaktadır. Stadyumun lakabı A Pedreira Türkçe karşılığı ise Maden ocağı anlamına gelmektedir. Bu ismin nedeni ise stadyumun yakın çevresinde bir maden ocağının bulunmasıdır. Zaten stadyumda kayalıkların yanında yer almaktadır.

Braga Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Stadyumun kapasitesi 30 bin 286 kişiliktir. Stadyumda her insan için koltuk bulunduğundan ötürü ayakta seyirci veya koltuklu seyirci olarak ayrılmamaktadır. Stadyumun koltuklarının üstü kapalıdır.

Koltuk sayıları engelliler için 32 basın için 814 ve VIP koltuk sayısı da 99 adettir.

Stadyum SC Braga takımının iç sahada oynadığı maçlara ev sahipliği yapmaktadır. Stadyum SC Braga takımına ev sahipliği yapmak dışında 2004 yılında UEFA Avrupa şampiyonlar kupasına ev sahipliği yapan stadyumlar arasındadır.