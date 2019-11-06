Braga - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk üç maçını kaybeden Beşiktaş Vodafone Park'ta 2-1 yenildiği Braga ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. 6 eksikle Braga deplasmanına gidecek Beşiktaş ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Braga - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz’in Braga takımına konuk olacak. Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. İlk maçta rakibine Vodafone Park'ta 2-1 mağlup olan Beşiktaş rakibini bu kez deplasmanda yenmek istiyor.
Braga - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Braga Belediye Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
BRAGA - BEŞİKTAŞ MAÇINA MUHTEŞEM ORAN! HEMEN TIKLA OYNA!
Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek.
Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.
Braga lider durumda...
Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul’da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Douglas ve Dorukhan sakat
Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi Dorukhan Toköz ve Douglas Santos’un sakatlıkları bulunuyor. Georges-Kevin N’Koudou ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
6 futbolcu kadroda yok!
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Braga maçının kadrosuna alınmadı.