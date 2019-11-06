Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz’in Braga takımına konuk olacak. Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. İlk maçta rakibine Vodafone Park'ta 2-1 mağlup olan Beşiktaş rakibini bu kez deplasmanda yenmek istiyor.

Braga - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Braga Belediye Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

Braga lider durumda...

Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul’da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Douglas ve Dorukhan sakat

Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi Dorukhan Toköz ve Douglas Santos’un sakatlıkları bulunuyor. Georges-Kevin N’Koudou ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

6 futbolcu kadroda yok!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Braga maçının kadrosuna alınmadı.