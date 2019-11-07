Braga - Beşiktaş canlı izle | BJK Braga canlı yayın
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Braga'ya konuk oluyor. K Grubu'nda puansız son sırada bulunan Kara Kartal, Vodafone Park'ta 2-1 kaybettiği rakibinden rövanşı almak, gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Hastalığı nedeniyle Portekiz'e gidemeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Braga maçında takımının başına yer alamıyor. Braga - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Braga'ya konuk oluyor. Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül'den yoksun Portekiz'e gelen Kara Kartal, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş’ta, teknik direktör Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Portekiz’e gidemedi. Takımın başında yardımcı antrenör Recep Uçar bulunuyor. TSİ 23.00’te başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.
BRAGA - BEŞİKTAŞ MAÇINA MUHTEŞEM ORAN! HEMEN TIKLA OYNA!
İlk düdük çaldı ve maç başladı
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Braga - Beşiktaş ilk 11'ler
Braga: Eduardo, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Kartal Yılmaz, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir