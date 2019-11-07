Braga - Beşiktaş canlı izle | BJK Braga canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Braga'ya konuk oluyor. Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül'den yoksun Portekiz'e gelen Kara Kartal, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş’ta, teknik direktör Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Portekiz’e gidemedi. Takımın başında yardımcı antrenör Recep Uçar bulunuyor. TSİ 23.00’te başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

İlk düdük çaldı ve maç başladı





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Braga - Beşiktaş ilk 11'ler

Braga: Eduardo, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Kartal Yılmaz, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir