Brady’nin formayı yine çaldılar

Maça damgasını vuran isimlerden biri de NFL’in efsane ismi Tom Brady oldu. 2001’den beri New England Patriots forması giyen 41 yaşındaki Brady, son 18 yılda 9. kez Super Bowl Finali’nde boy gösterirken, 6. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

En son 2017 yılında kupayı kaldıran Brady’nin NFL’de 3, Super Bowl finallerinde ise 4 MVP (En Değerli Oyuncu) ödülü bulunuyor. Karşılaşma sonrası eşi ünlü model Gisele Bundchen ve ailesinin öperek kutladığı Brady, maç sonrası ise 2017’de olduğu gibi yine şampiyonluk maçında giydiği formasını bulamadı.

Soyunma odasında çantasını didik arayan Brady’nin formasının bir kez daha çalındığı öğrenildi.