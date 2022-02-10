NBA ekiplerinden Washington Wizards forması giyen Bradley Beal, sezonu kapattı. Yıldız basketbolcu, sezonun geri kalan kısmında oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 Ocak'taki Memphis Grizzlies maçında sol bileğinden sakatlanan Bradley Beal'ın ameliyat olması gerekiyor ve bu nedenle basketbolcu normal sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Sakatlığı hakkında açıklamalarda bulunan Beal, "Son 10 gündeki bileğimdeki yoğun tedavi ve rehabilitasyona rağmen kendi standartlarımda veya takımımızın ve taraftarlarımızın hak ettiği seviyede mücadele edemeyeceğim ortaya çıktı. Sezonumun bu şekilde bitmesi beni hayal kırıklığına uğrattı ama hepimiz bunun en iyi karar olduğu konusunda hemfikirdik. Geri dönmeyi ve bu ekibe liderlik etmeye devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde üç kez All-Star seçilme başarısı gösteren yıldız basketbolcu, bu sezon oynadığı 40 maçta, 23.2 sayı, 6.6 asist ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyordu.



