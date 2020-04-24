Boza besin değerleri... Boza kaç kalori, kilo aldırır mı?

Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği olan boza, tam bir sağlık dostudur. Baklagil unu, su ve şekerden elde edilen boza, İstanbul'da yaygın bir kültürün doğmasına neden olmuştur. Bozanın lezzetini artırmak için üzerine az bir miktarda leblebi koyulabilmektedir. Bozanın mayalanarak lezzetlenmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekmektedir.

Boza besin değerleri

Karbonhidrat açısından son derece zengin bir içecek olan boza, soğuk kış mevsiminde insanların içini ısıtmaktadır. İçeriğinde bulunan kalsiyum miktarı, son derece tatmin edicidir. Bozanın içeriğinde karbonhidratın yanı sıra B vitamini, çinko, fosfor, protein ve yağ da mevcuttur. Bozanın mayalanması sırasında laktik asit oluşmakta olup sindirim sistemine olumlu anlamda etki etmektedir.

Boza kaç kalori?

1 çay bardağı bozada 240 kalori vardır. 1 bardak bozadan alınacak kalori 2 kase sütlü tatlıya eş değer olduğundan tüketim miktarına ve sıklığına dikkat edilmelidir. Haftada sadece tek bir gün en fazla 1 bardak boza içilmeli, fazla tüketimden uzak durulmalıdır. Bozaya serpilen toz tarçın, kan şekerinin düzenlenmesinde yardımcı olmaktadır.

Boza kilo aldırır mı?

Diyet yapanlar daha az yağ, şeker ve tuz kullanarak metabolizmalarını hızlandırmaya çalışmaktadır. Bozanın içerisinde bulunan şekerden dolayı kilo aldırıp aldırmayacağı merak edilmektedir. Ölçülü ve sağlıklı bir şekilde beslenildiğinde ve boza tüketiminde aşırı davranılmadığında, boza tüketimi kilo aldırmamaktadır. Sürekli boza tüketimi, karbonhidrat açısından zengin olmasından dolayı kilo alınmasına neden olabilmektedir.

Boza faydaları nelerdir?

Bozanın içerisinde B vitamini bulunduğundan, kansızlık problemi yaşayanların kan oranlarını yükseltmektedir. Stresi yok ederek sinirleri yatıştıran boza, soğuk kış günlerinde vücudu sıcak tutmaktadır. Saçların daha gür ve sağlıklı olması için düzenli aralıklar ile boza tüketilmelidir. Vitaminli bir içecek olduğundan ve enerji verdiğinden dolayı hamile kadınların boza tüketmesi önerilmektedir.

Bozanın zararı var mı?

Bozanın tüketiminde aşırıya gidilmesi, bazı sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Yağlı olmasından dolayı ishale sebep olmakla birlikte asit seviyesinin dengesini bozabilmektedir. Bozayı fazla tüketenlerin şişkinlik ve gaz problemi yaşaması olasıdır. Kilo problemi yaşayan kişiler, bozanın içeriğinde karbonhidratın olduğunu unutmamalı ve tüketiminde aşırıya gitmemelidir.

Boza nasıl içilir?

Kış mevsimi haricinde soğuk olarak tüketilen boza, kış mevsiminde sıcak olarak tüketilmektedir. Bozanın içeriğine leblebi veya tarçın koymak, ayrı bir lezzet ile buluşturmaktadır. Koyu bir kıvama sahip olan bozalar, muhallebi gibi tüketilebilmektedir. İlk defa boza deneyecek olanlar aroması yoğun olan bozalardan uzak durmalıdır. Buzdolabında muhafaza edilen bozalar, uzun süre lezzetini korumaktadır.

İlk defa boza deneyecek biri, ekşimiş halini daha çok seveceğinden buzdolabında bir süre bekletilmesi gerekmektedir. Bozanın servisinde kişisel istekler göz önüne alınmaktadır. Kimisi toz tarçınlı bir şekilde tüketirken, kimisi de leblebi koyarak tüketmektedir. Boğaz enfeksiyonları ile mücadele eden boza, gribe çok iyi gelmektedir. Bozayı içmeden önce bir süre oda sıcaklığında bekletmekte fayda vardır.



