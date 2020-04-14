Kişinin günlük hayatını önemli ölçüde etkileyen boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler bulunmaktadır. Son aylarda ise boyun tutulmasına yönelik egzersizler sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulmasını geçiren şeyler ve egzersiz hareketleri nelerdir? İşte boyun tutulmasını geçiren doğal tavsiyeler.

Boyun tutulmasına karşı evde yapacağınız egzersizler bulunmaktadır. Bu egzersizleri yaparak kısa süre içerisine olumlu sonuç alacaksınız. Ayrıca boyun tutulmasına iyi gelen bitkisel yöntemler de mevcuttur.

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir?

Kekik Yağı: Kekik yağı oldukça boyun tutulmasına iyi gelen bitkisel çözümler arasında yer alır. Kekik yağını kasılmış boyun kasları için birebir olduğunu unutmayın. Kekik yağını boynunuza masaj olarak yaparak boyun kasılmalarınızı geçirebilirsiniz. Kekik yağı oldukça sağlıklı bir bitkisel yağdır. Kısa sürede boyun damarlarınızı açacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal ile boyun tutulmasını geçirebileceğinizi biliyor muydunuz? Zerdeçal en faydalı bitkisel çözümlerden birisidir. İnsan sağlığına oldukça iyi gelen zerdeçal aynı zamanda boyun tutulmasına da iyi gelmektedir. Zerdeçallı süt yaparak boyun tutulmasını engelleyebilirsiniz. Zerdeçallı süt boyun damarlarını açacak ve daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi ile birlikte masaj uygulayarak boyun tutulması şikayetlerinizi önlemek mümkün. Elma sirkesi oldukça şifalı ve en etkili doğal gıdalardan birisidir. Eğer sık sık boyun tutulması yaşıyorsanız elma sirkesini pamuk yardımı ile ağrıyan boynunuza sürebilirsiniz. Bu şekilde yarım saat kaldıktan sonra ılık bir su ile banyo yaparak boynunuzu rahatlatabilirsiniz.

Epsom Tozu: Mucizevi bir tuz olan epsom tozu boyun tutulmasına karşı birebirdir. Epsom tozu ile birlikte boyun şikayetlerinizden kurtulmak mümkün. Epsom tozu mineraller bakımından oldukça zengindir. Boynunuza ilave ederek cildinizin emmesini sağlayın. Daha sonra boyun tutulması şikayetleriniz epey azalacaktır. Epsom tozunu günde 2 defa uygulayabilirsiniz. Boyun kaslarını ve ağrılarını oldukça rahatlatan epsom tozu boyun tutulmasına karşı en etkili çarelerden biridir.

Kırmızı Biber: Kırmızı biberin boyun tutulmasına karşı etkili bir çözüm olduğunu biliyor muydunuz? Kırmızı biber en etkili doğal çözümlerden birisidir. Doğal bir ağrı kesicidir. Dolayısıyla boynunuza uygulayarak boyun ağrılarından ve tutulmalardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca zeytinyağı ile de kırmızı biberi karıştırarak boyun tutulmalarını geçirebilirsiniz. Eğer sık sık boyun tutulması şikayeti ile müzdaripseniz kırmızı biber yöntemini tercih ederek boyun tutulmasına karşı iyi bir çözüm yapmış olursunuz.

Boyun Tutulmasını Geçiren Şeyler ve Egzersiz Hareketleri

Boyun tutulmasına karşı evde yapacağınız pek çok egzersizler bulunmaktadır. Bu egzersizleri uygulayarak kısa süre içerisinde boyun tutulması gibi şikayetlerinizden kurtulacaksınız. Boyun tutulması sıklıkla ortaya çıkan rahatsız edici bir durumdur. Çözümü ise egzersizlerdir.

Boyun Germe: Boyun tutulmasına karşı boyun germe hareketleri uygulayarak boyun tutulmasını geçirebilirsiniz. İlk olarak boyun germe hareketine başlamadan önce sert bir zemine oturun. Boynunuzun dik olmasına önem gösterin. Ardından başınızı öne ve arkaya en az 40 defa indirip kaldırın. Bu hareket bittikten sonra ardında başınızı sağa ve sola olacak şekilde yapın. Sağa sola hareketi 40 defa yaparak boyun germe hareketlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu hareketleri günde 1 defa yaparak boyun tutulmasına karşı iyi bir egzersiz yapmış olacaksınız.

Boyun Döndürme: Boyun tutulmasına karşı oldukça etkili olan bir diğer egzersiz ise boyun döndürmedir. Boyun döndürme egzersizinde sert zemine dik bir şekilde oturun. Boynunuzun düz olmasına dikkat edin. Ağrı boynun sol tarafındaysa sağa, sağ tarafındaysa sola doğru boynunuzu eğin. Bu hareketleri yaparken mutlaka önceden derin bir nefes almanız gerekiyor. Bu egzersizi en az 5 defa yaparak boyun tutulmasını geçirmiş olacaksınız.

Yürüyüş: Yürüyüş yapmak boyun tutulmasına oldukça iyi gelecektir. Yürüyüş yaparak yani egzersiz yaparak boyun kaslarınızı çalıştırmış olursunuz. Omurga sağlığı için de oldukça iyi olan yürüyüş ile birlikte boyun tutulmasını geçirebilirsiniz. Günde en az 30 dakika hafif tempo ile yürüyüş yaparak bu tarz şikayetlerinizi geçirebilirsiniz.

Yüzmek: Yüzmek boyun tutulmasına iyi gelen bir diğer doğal yöntemlerden biridir. Yüzme esnasında vücudumuzun tüm kasları aynı anda çalışır. Boyun kasları da çalıştığından dolayı yüzerken boyun tutulması şikayetleriniz azalır. Boyun tutulması şikayetleriniz varsa yarım saat yüzerek bu şikayetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

Sıcak Uygulaması: Boyun tutulmasına karşı sıcak uygulaması yaparak boyun tutulmasından kurtulabilirsiniz. Sıcak boyun damarlarını rahatlatacak ve ağrıya neden olan faktörlerin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Sıcak su torbası yardımı ile boynunuza sıcak uygulaması yaparak bu tür şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Sıcak uygulamasını 12 saatte bir uygulayabilirsiniz. Fazla uygulamanız durumda istenmeyen sonuçları neden olabilir.

Soğuk Uygulaması: Boyun tutulmasına sıcak su uygulaması yaptığınız gibi soğuk su uygulaması da yapabilirsiniz. Soğuk su uygulaması aynı şekilde boyun tutulmasına oldukça iyi gelecektir. Aynı şekilde 12 saatte bir yapacağınız soğuk su uygulaması ile boyun tutulmasını engelleyebilirsiniz. Boyun tutulması soğuk ile daha iyi hale gelecek ve ağrılar da ortadan kalkacaktır.

Masaj Yaptırmak: Masaj yaptırmak boyuna oldukça iyi gelen bir doğal yöntemdir. Boynunuza kese veya spa masajı yaptırarak boyun damarlarının açılmasını sağlayabilirsiniz. Boyun tutulmasına karşı sık sık masaj yaptırmak iyi olacaktır. 1 saatlik bir masaj ile birlikte artık bütün boyun tutulması şikayetlerinizden kurtulmuş olacaksınız.



