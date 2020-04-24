Boyun fıtığının belirtileri; ensede ağrı, omuz, boyun ve sırta vuran ağrılar, kas spazmı, kollarda incelme, baş dönmesi, kulak çınlaması, kollarda ve ellerde uyuşukluk hissi ve uyuşma, kollarda ve ellerde kas gücünün azalması, yürüme güçlüğü ve dengesizlik, konsantrasyon bozukluğu, boyun hareketlerinde kısıtlılık olarak sıralanabilir. Boyun fıtığı, çoğunlukla 5. ve 6. omurlar arasında görülürken daha az olarak ise 6. ve 7. omur arasında görülür. Bu durumun sebebi ise bu omurların çok hareketli olması ve strese daha çok maruz kalmasıdır. Boyun fıtığı, omurilik ve sinir köklerini etkiler. En sık hayatın 30- 40’lı yaşlarında görülen bir hastalıktır. Boyun fıtığının belirtileri ise fıtığın bulunduğu yere, hastalığın süresine ve ciddiyetine bağlı olarak değişkenlik arz eder.

İleri derecede boyun fıtığı nasıl anlaşılır?

Boyun fıtığında; kola doğru yayılan, tek taraflı bir ağrı, yürüme güçlüğü ve dengesizlik, ağrının varlık gösterdiği kolda güç kaybı, reflekslerde azalma, parmak uçlarına doğru yayılan ağrı ve uyuşma hissi, kollarda karıncalanma görülen belirtilerdir.

İleri derecede boyun fıtığında, fıtığın etkilediği omurilik ve omurilikten çıkan sinirin uyardığı alana bağlı olarak işaretler oluşur. Boyun ağrısı, sol veya sağ kolda ağrı, uyuşma, sırt ve göğüs ağrısı çok ilerlemiş ve omuriliğe aşırı baskı uygulayan ileri derecede fıtıklarda ise yürüme bozukluğu yani dengesiz yürüme, ellerde ya da kollarda güç kayıpları görülür.

Boyun fıtığının nedenleri nelerdir?

Geçirilen travma, bilgisayar karşısında ve ya masa başında uzun süre boyunun kötü bir pozisyonda tutulması, kemik yapısı ve diskte yaşın ilerlemesine bağlı olarak dejenerasyon olması bunlara ilaveten romatizmal hastalıklar boyun fıtığının nedenleri arasında yer almaktadır.

Boyun fıtığı (Servikal Disk Hernisi) nedir?

Boyun; kemikler, kaslar, eklemler ve bağlar olmak üzere birçok değişik anatomik yapıdan oluşmaktadır. Bu yapıların her birinin sinir uçları vardır. Boyundaki kemikler arasındaki doku intervertebral disklerdir. Boyunda 7 tane omur ile bunların arasında 5 tane disk mevcuttur. Diskler yumuşak bir jel benzeri merkez ve sert bir dış kaplamadan meydana gelir. Omurlar arası disk, omurgadaki her bir kemik arasında hareket etmelerini sağlayan bir eklem oluşturur. Bir diski çevreleyen dış astar yırtıldığı zaman, yumuşak merkez bir delik açarak boyunda fıtıklaşmış bir disk oluşturur. Buna boyun fıtığı denir.

Boyun fıtığında çekme ve germe yöntemi

Uzman doktorlar ya da fizyoterapistle, boyun fıtığı tedavilerinde çekme, germe, sıcak uygulama, soğuk uygulama ve elle masaj gibi tedavileri uygulamaktadırlar. Bu tedaviler, boyun fıtığı ağrısını ve kas spazmını azaltabilmektedir.

Boyun fıtığı tedavisinde spinal enjeksiyon yöntemi

Spinal enjeksiyonlar, boyun fıtığına bağlı şiddetli kol ağrılarını rahatlatmak için kullanılmaktadırlar. Epidural boşluğa doktor tarafından yapılan kortizon enjeksiyonlarıdır. Çoğunlukla rehabilitasyon ve tedavi programı dahilinde yapılırlar. Bu enjeksiyonun temel hedefi, sinir ve diskteki inflamasyonu azaltmaktır.

Boyun fıtığına iyi gelen egzersizler nelerdir?

Boyun fıtığı için boyun fıtığına iyi gelen çeşitli egzersizler vardır. Bu egzersizlere uzmanların oluşturacağı program dahilinde yer vermek gerekir. Bu egzersizleri, günlük hayatın bir parçası olarak düzenli bir şekilde yapmak ise son derece önemlidir.

Bu disiplini sağlamak gerekir. Boyunu sağa sola doğru bükmeden, boyun adalesini kuvvetlendiren egzersizler ise boyun fıtığına yakalanmayı önleyici etki göstermektedirler. Boyun fıtığına yakalanma riski taşıyanlar, bilinçli ve düzenli bir yüzme programı ile bu riski en aza indirgeyebilirler. Yüzme, boyunun yapısal olarak bozulmasını engeller.

Masa başında çalışanlar, bel ve sırt desteği olan sandalyeler tercih etmelidir. Klimalardan olabildiğince uzak durulmalıdır. Bilgisayarlar ise göz hizasında olacak şekilde çalışılmalıdır. Elin; alnın ortası, şakak ve enseye konularak itilmesi biçiminde yapılan ve her bir itmede 10'a kadar sayılan izometrik olarak bilinen egzersizler boyun kaslarını güçlendirir. Tavsiye edilen bu hareketler, günde en az 2 veya 3 kere yapılmalıdır.