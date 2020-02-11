Boyun Fıtığına İyi Gelen Egzersizler - Tedavi İçin Egzersiz Hareketleri

Boyun Fıtığına İyi Gelen Egzersizler

Genellikle orta yaştaki erişkin kişilerde boyun fıtığı şikayeti görülmektedir. Plates topu veya yatak üzerine sırtüstü uzanılmalı ve baş yavaşça geriye doğru indirilmelidir. Bel fıtığı ağrısını tetiklemesi halinde, harekete son verilebilmektedir. Baş yavaşça yukarıya doğru kaldırılırken, boyun yer çekimine doğru uzatılmaktadır. Bu hareketin birkaç dakika yapılması yeterlidir.

Boyun Fıtığı Tedavi İçin Egzersiz Hareketleri

Ayakta veya oturarak bir duvara yaslanılmalı, kollar yanda duracak şekilde ayrılmalıdır. Dirsekler 90 derece büküldükten sonra omuzlar aşağı ve yukarı doğru gerilmelidir. Bu hareketin 1 dakika kadar yapılması uygundur. Özellikle yapılan esneme hareketleri, boyun fıtığında ağrıya neden olan kasların esnemesini sağlamaktadır. Egzersiz yaparken ağrı oluşursa, egzersize ara verilmelidir.

Boyun Fıtığına Egzersiz Yapmak İyi Gelir mi?

Boyun fıtığına karşı en önemli tedbir egzersiz olmakla birlikte boyun fıtığının tedavisinde de son derece önemlidir. Sırt ve boyun kaslarının kuvvetli olmasını sağlayan egzersizler, daha kaliteli bir yaşam sunmaktadır. Herkesin uygulayabileceği basit egzersiz hareketlerine, evde birkaç dakika ayırmak yeterli olmaktadır.

Egzersiz Yapmanın Boyun Fıtığına Faydaları

Boyun fıtığının tedavisinde egzersiz yapmak kadar egzersiz hareketlerini doğru yapmak da önemlidir. Özellikle boyun hareketleri ile uzun süredir hareketsiz kalan boyun hareket ettirilmektedir. Hareket kolaylığı sağlayan boyun egzersizleri, kollardaki gücün artmasında yardımcı olmaktadır. Refleksler daha güçlenmekte olup daha hareketli bir yaşama kavuşulmaktadır.

Boyun kaslarının güçlenmesini sağlayan egzersizler, boynun normal anatomisini geri kazandırmaktadır. Evde veya ofiste otururken bile yapılabilen egzersizler için herhangi bir maddi ve zaman kaybı yaşanmamaktadır. Gerginliği en çok biriktiren vücut parçasının boyun olduğu düşünüldüğünde, egzersiz gözle görülecek kadar fayda sağlamaktadır. Kaslarını güçlü tutan bireyler, daha dengede olmaktadır. Egzersiz ile birlikte stres ve gerginlik de azalmaktadır.

En Etkili Boyun Fıtığına İyi Gelen Egzersizler

Boydaki gerginlik hissedilene kadar baş öne eğilmeli ve bir süre öyle durulmalıdır. Aynı şeyi olabildiğince başı geriye yaslamaya çalışarak yapmak gerekmektedir. Günde 5 kez bu hareketi tekrarlamak, boyun fıtığına iyi gelmektedir. Gün boyu istenildiği zaman yapılan boyun egzersizleri, fazla zaman almamakla birlikte birkaç dakika sürmektedir.

Boyun fıtığını rahatlatacak olan hareketlere geçmeden önce boyna fazla baskı uygulamamaya dikkat edilmelidir. Dik bir pozisyonda, sandalyeye yaslanılmalıdır. Eller dizlere koyulduktan sonra kafa döndürülebildiği kadar döndürülmelidir. Çeneyi omuz hizasına gelecek şekilde tutmak gerekmektedir. Bu egzersizi yaparken omuzlar ve kollar kaldırılmamalıdır. Başını eğen birey, kısa süreli bir gerginlik hissedebilmektedir.

Boyun Fıtığını Hafifleten Egzersiz Hareketleri

Bazı durumlarda boyun egzersizi yapmak zor olabilir ama yapılacak olan hareketlerin boyun fıtığını hafiflettiği unutulmamalıdır. El arkada sarkacak şekilde arkaya konulmalı ve burun karşı omuza getirilmeye çalışılmalıdır. Ufak bir gerginlik hissedilmesi, hareketin doğru yapıldığının göstergesidir. Yapılan boyun egzersizleri herhangi bir ağrıya sebep olmadığı gibi ağrının hafiflemesinde yardımcıdır.

Yapılan boyun egzersizlerinin yanı sıra düzenli yürüyüş yapmak da önemlidir. Egzersizlerin doğru ve düzenli bir şekilde uygulanmasının sonucunda, her geçen gün mevcut şikayetler azalmaktadır. İleriye dönük oluşabilecek boyun fıtığının da önüne geçilmektedir. Özellikle boyun fıtığı ameliyatından korkan kişiler, düzenli olarak boyun egzersizi yapmaya önem göstermektedir. Hareketleri kolayca kavrayan bireyler, gün içerisinde rahatlıkla egzersizlerini yapmaktadır.