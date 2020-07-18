Boyun düzleşmesi kısaca, boynun kendine has kıvrımı olan “C” şeklini kaybedip, “I” formuna dönüşmesidir. Düzenli egzersiz ve sağlıklı bir yaşam ile bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Bununla birlikte stres ve üzüntüden de uzak durmalısınız.

Boyun düzleşmesi nedir?

Omurga, sağlıklı bir insanda düz değil kıvrımlı “C” şeklinde bir yapıdadır. Servikal lordoz boyunun normal kıvrımını ifade eden bir terimdir. Servikal lordoz düzleşmesinde bu hafif “C” şeklinde olan kıvrım düzleşiyor. Bazı durumlarda daha da ilerleyip ters yöne doğru çıkıntı (servikal kifoz) oluşturabiliyor.

Boyun bölgesinin uzun süre hareketsiz bırakılması, buradaki kasların zayıflamasına ve “C” şeklindeki kıvrımın “I” şekline dönüşmesine yol açıyor. Tıp dilinde de boyun bölgesindeki omurların şeklini kaybetmesine boyun düzleşmesi (Servikal lordoz düzleşmesi) deniliyor.

Boyun düzleşmesi sonradan ortaya çıkan fiziksel bir sorundur. Yanlış oturuş-duruş ve ruhsal bozukluklar, obezite, boynu aşırı zorlama, ıslak saçla uyuma gibi unsurlar boyun düzleşmesine neden olabiliyor. Bu rahatsızlık erken teşhis edildiğinde boyunluk ve egzersizlerle ortadan kaldırılabiliyor. Fakat erken teşhis ve tedavi edilmediğinde sadece boyun bölgesine değil beyne bile zarar verebiliyor.

Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir?

1- Uyuşma, karıncalanma

2- Kas ağrısı, elektrik çarpması gibi hissedilen ağrılar

3- Zayıf mesane kontrolü

4- Fiziksel aktivitelerde zorlanma

5- Boyun bölgesinde ağrı

6- Boyun hareketlerinde kısıtlılık

7- Baş dönmesi

8- Boyun duruşunda farklılıklar

Boyun düzleşmesi tedavisi nasıl yapılır?

Boyun düzleşmesinde kesin tanı için röntgen veya MR yöntemleri tercih ediliyor. Tanı konulduktan sonra tedavi için öncelikli olarak boyun ve omurilikte herhangi bir baskı olup olmadığına bakılıyor.

Eğer rahatsızlık henüz sinirlere baskı yapmıyorsa boyun egzersizleri tatbik ediliyor. Ağrıların dinmesi için de boyunluk ve ilaç tedavisi uygulanıyor. Boyunluk kullanımının etki etmediği daha ileri ve disk kayması gibi durumlarda uzun süreli fizik tedavisi öneriliyor. Fizik tedavi olarak yüzme havuzunda sırt üstü yüzme seansları ağırlıklı olarak tercih ediliyor.

Şayet rahatsızlık ilerlemiş ve sinirlere baskı yapıyorsa, cerrahi işlem uygulanabiliyor.

Boyun düzleşmesi için boyunluk ve egzersiz önerileri

Boyun düzleşmesinde, boyunluklar erken dönemde ve kısa süreli tercih ediliyor. Çünkü uzun süreli kullanımda boyun kaslarında zayıflama ve boyun hareketlerinde kısıtlılık oluşabiliyor. Bu nedenle eğer boyunluk kullanmak istiyorsanız çok kısa süreli kullanmalısınız.

Boyun düzleşmesinde hangi tedavi yöntemi uygulanırsa uygulansın, kalıcı bir iyileşme için egzersiz programı uygulamanız gerekiyor. Bunun için sizlere uygulayabileceğiniz egzersiz önerileri sunuyoruz.

1- Boynunuzun tabanına bir havlu koyup, yavaşça ve boynunuzu zorlamadan, tavana doğru bakın. Daha sonra boynunuzu göğsünüze doğru, zorlamadan olabildiğince alçaltın. Bu hareketi 10 kez yavaşça tekrarlayın.

2- Sert bir zemine uzanın. Bir havluyu, omurganız boyunca boynunuzun tabanına yerleştirin. Kollarınızı her iki tarafa sarkıtın ve başınızı, boynunuz dümdüz olacak şekilde uzatın.

3- Düz oturuş pozisyonu alın. Başınızı öne ya da geriye doğru eğmeyin. 10 saniye bu pozisyonda kalın. 10 saniye dinlenip, 10 tekrar yapın.

4- Rahat bir pozisyonda ayakta durun. Sırtınızı dik tutup, omuzlarınızı aşağı indirin. Boynunuzu göğsünüze doğru eğip, 2 saniye bekleyin. Tavana bakmak için boynunuzu uzatın ve kafanızı kaldırıp, 2 saniye böyle kalın. Boynunuzu döndürüp, sağ/sol omzunuza bakıp, 2 saniye bekleyin. Aynı hareketi öbür omzunuz için de yapın.

Kulağınızı omzunuza değdirmek için boynunuzu yana doğru eğip, 2 saniye bekleyin. Aynı hareketi öbür omzunuz için de yapın. Tüm bu hareketleri 10 tekrar halinde yapın. Hareketleri yaparken yavaş ve kendinizi fazla zorlamadan yapmaya çalışın.

5- Oturur pozisyonda durun. Ayaklarınız yere hafif bassın. Sırtınızı dik tutup, omuzlarınızı aşağı indirin. Bir elinizle kalçanızın altına koyarak sabitleyin. Başınızı, sabitlediğiniz elinizin ters yönünde omzunuza doğru eğin. Bu hareketi kaslarınızda gerginlik hissedene kadar devam edin. Bu pozisyonda 30 saniye bekleyin. Aynı hareketi el değiştirerek yapıyorsunuz. İki hareketi iki tekrar yapmanız yetecektir.