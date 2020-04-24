Boyun düzleşmesi bazı birçok hastalık gibi erken yaşlarda görülebilmektedir. Ayrıca sırt ağrıları, güç kayıplar, ellerin uyuşması da boyun düzleşmesinin belirtilerinden birkaçıdır. Tıptaki adı Servikal lordoz düzleşmesidir. Uzun süre boyun eğri şekilde durulması veya yanlış boyun hareketleri boyun düzleşmesine sebep olabilmektedir.

Boyun düzleşmesi nedir?

İnsanların omurgasında yer yer kavisli formlar bulunmaktadır. Özellikle boyun ve bel bölgelerinde oyuklar oluşmaktadır. Ayrıca sırt ve kalça bölgeleri ise tümsek şeklindedir. Boyun düzleşmesi ise boyun omurunun oyuk oluşturması gerekirken düz hale gelmesi veya şeklinde bozulmalar olmasıdır. Boyun düzeldikçe omurga genel olarak deformasyona uğrar ve böylece omurgadan itibaren kuyruk sokumuna kadar ağrılar oluşur. Kasılmalar ve tutulmalar meydana gelir.

Boyun düzleşmesinin belirtileri nelerdir?

İnsan omurgasında boyun düzleştiği zaman buna bağlı olan tüm kaslar etkilenir. Kafatası ile boyunun birleştiği yer de oluşan düzleşme baş bölgelerinde de ağrılara sebep olur.

- Sırt ağrıları meydana gelir.

- Kürek kemiklerinde ağrılar oluşur.

- Eller uyuşur ve tutma becerisi azalır.

- Güç kaybı ve kollarda halsizlik meydana gelir.

- Baş bölgesinde ağrı ve dönmeler meydana gelir.

- Baş çevresinde sıcaklık hissedilir.

- Kulaklarda uğultu ve mide bulanması oluşur.

- Gözlerde noktalar uçuşur.

- Uykuda düzensizlikler meydana gelir.

- Mide bulantısı yapar.

Bu belirtiler boyun düzelmesi belirtileridir ve hepsi herkes de görülecek diye bir kural yoktur. Bazı hastalarda boyun düzelmesi belirtilerinden sadece bir tanesi gerçekleşirken bazılarında ise hepsi oluşabilir. Bazı belirtiler ise sadece boyun düzleşmesi belirtileri değildir. Bazı belirtiler bir başka hastalığın sebebi de olabilir. Bu sebeple boyun düzleşmesi teşhisi hemen konulamaz. Boyun düzleşmesi tedavisi de hemen başlamayabilir.

Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir?

Boyun düzleşmesi tedavisinde ilk olarak doktorlar hastaları bilgilendirir. Hastaların bu konuda bilinçlenmesi ve bilgi sahibi olması çok önemlidir. Daha sonra uzman bir fizyoterapist ile beraber yapılacak egzersizler, hastalara kendi başlarına da yapacakları şekilde öğretilir.

Böylelikle hastalar tek başlarına yapmaları gereken egzersizleri öğrenirler. Ayrıca boyun düzleşmesi rahatsızlığında yüzeysel yada derin sıcak uygulamaları, gevşeme hareketleri, elektro terapi gibi yöntemlerde uygulanır. Boyun düzleşmesi tedavisinde uygulanan başka yöntemlerde bulunmaktadır. Kullanılabilecek bir takım ilaçlar ile birlikte masaj, akupunktur, elektromanyetik tedavi gibi yöntemler de boyun düzleşmesi durumlarında uygulanan yöntemlerdir.

Şiddetli sırt, boyun, bel, kol ve kalça ağrısı yaşayan hastalar ağrıları sebebiyle daha az hareket etmeye başlarlar. Fakat gerçekte bu durum çok doğru değildir. Çünkü var olan ağrıların geçebilmesi için sırt ve boyun kaslarının güçlenmesi gerekir. Bu sebeple hareket etmek ağrıların azalmasını sağlayacaktır.

Boyun düzleşmesi erken teşhis ile tamamen düzelebilen bir rahatsızlıktır. Erken teşhis ve egzersizlerin doğru yapılması rahatsızlığın geçmesine yardımcı olacaktır. Bu sebeple boyun düzleşmesi etkili ve doğru bir fizik tedavi yöntemiyle tedavi edilebilir. Tedavinin bitmesinden sonra bile hastalar mutlaka nasıl oturup kalkmaları gerektiğini ve boyun omurunun nasıl korunması gerektiğini öğrenmeleri gerekir. Bunun yanında ağrıların şiddetli olmaları durumlarında ağrı kesiciler de kullanılabilir.

Boyun düzleşmesinin nedenleri nelerdir?

Yaşlanmaya bağlı olarak boyun kavislerinin düzleşmeye başlaması çok doğal bir süreçtir. Ayrıca boyun düzleşmesini engellemek de kişilerin elindedir. İlgili kasları güçlendirmek bu sürecin daha yavaşlamasın hatta durdurulması sağlanabilir. Fakat çoğu kişilerde erken yaşlarda boyun düzleşmesi başlayabilir. Erken yaşlarda meydana gelen boyun düzleşmesinin nedenleri ise ;

- Uzun süre boynu öne eğerek durmak,

- Saçlar ıslak iken rüzgara maruz kalmak,

- Ani şekilde yapılan boyun hareketleri,

- Travmalar şeklinde boyun düzleşmesi sebepleri sıralanabilir.



