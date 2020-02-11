Boyun Düzleşmesi İçin Yapılabilecek Egzersiz Ve Hareketler

Boyun Düzleşmesi İçin Yapılabilecek Egzersizler

Boyun düzleşmesi birtakım sebeplerden ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu noktada ortaya çıkan sonuçlar

- Migren

- Boyun sertliği

- Günlük olarak sabit durmak ve az hareket etmek

- Boyunda koordinasyon problemleri

- Felç

- Mesanede meydana gelen sorunlar

- Ani travmalar şeklinde sıralanabilir.

Boyun düzleşmesi için bazı egzersizler yapmak oldukça faydalı olacaktır. Öncelikle boynu öne doğru eğmek ve arkaya olabildiğince esnetmek gerekmektedir. Bu hareket servikal fleksiyon ve uzatma egzersizi olarak kabul edilir.

Sol kulağı sol omza olabildiğince değdirmek ve daha sonra sağ kulağı sağ omuza değdirmek de faydalı bir egzersizdir.

Boyun Düzleşmesi İçin Hareketler

Boyun düzleşmesi, uyku esnasında ya da çalışırken gerçekleşen duruş bozuklukları sebebiyle ortaya çıkmaktadır. En yaygın ve genel sebebi budur. Yatarken doğru yastık seçmek alınması gereken önlemlerin başında gelmektedir. Uyku esnasında doğru pozisyonları seçmek ve alışkanlık haline getirmek gerekmektedir.

Çalışma şartlarına bağlı olarak bazı duruş bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bu durum da düzleşme sebeplerinin başında gelmektedir. Bu durumu önlemek adına ofiste ya da evde rahatça yapılabilecek egzersizleri tercih etmek gerekmektedir. Egzersizlerin düzenli olarak tekrar edilmesi halinde problem azalarak bitecektir. Duruş bozuklukları azalacaktır.

Boyun Düzleşmesi Egzersizleri

1. Ellerle alına direnç uygulayarak boynun duruşuna baskı uygulanabilir. Eller sabit kalmalı ve alnınızı ellerinize doğru iterek direnç uygulamalısınız.

2. Sağ eli kulağa gelmeyecek şekilde başa koymalı ve direnç uygulamalısınız. Birkaç kez tekrar ederek egzersiz sonlandırılabilir.

3. Bir havluyu rulo yapın ve boynunuzun arkasına yerleştirin. Boynunuzu geriye iterek ruloya direnç uygulayın. Daha sonra öne doğru eğerek çenenizi göğsünüze değdirmeye çalışın.

4. Ruloyu tekrar boynunuzun arkasına koyarak zemin üzerinde bir süre bekleyin.

5. Başınızı önce sağ omzunuza değecek kadar eğin, daha sonra sol omza değdirmeye çalışın. Daha sonra önce öne sonra geriye yavaşça eğin.

6. Başınızı saat yönünde daire çizerek hareket ettirin. Hareketin oldukça yumuşak ve esneyerek gerçekleşmesini sağlayın.

Egzersizleri düzenli olarak günde en az beş kez tekrarlayın. Zamanla problemler azalmakta ve düzleşme büyük oranda düzelmektedir.

Boyun Düzleşmesi İçin Yapılacaklar

Sağlıklı bir yaşam sürmek ve egzersizleri yapmak birçok hastalığa çözüm sağlamaktadır. Öncelikle kasları güçlendirmek, bol bol egzersiz yapmak omurganın düzelmesini ve sağlıklı gelişmesini sağlamaktadır. Kasların güçlenmesini sağlayacak fiziksel egzersizler, boyun düzleşmesi hastalığını önlemektedir.

Omurga çevresi kas yapısıyla çevrilidir. Düzenli olarak yapılan spor, bu kasları güçlendirmektedir. Omurganın çevresi güçlü kaslarla donanımlı hale geldiği taktirde omurga korunmaktadır. Omurganın duruşu eğri hale gelmeyecek, duruş bozuklukları olumsuz etki oluşturmayacaktır.

Boyu Düzleşmesi Problemini Önlemenin Yolları

Sırt için yapılan egzersizler, boyun duruşunu düzeltmektedir. Omuzların daha dük bir duruşa sahip olması, duruş bozukluğundan kaynaklanan problemi önlemektedir. Egzersizler yapılmadan önce bazı ısınma egzersizlerini yapmak gerekmektedir. Isınma egzersizleri, omurga kaslarının ısınarak spora hazır hale gelmesini sağlamaktadır.

Boyun düzleşmesi için faydalı bir diğer egzersiz çekiç egzersizidir. Bu egzersiz, bir uzman eşliğinde yapılırsa daha fazla fayda görülmektedir. Egzersiz desteğiyle boyun uzatılmaktadır. Egzersiz için boyun yastıkları kullanılmaktadır. Uzman desteğiyle yapılan çekiç egzersizi kısa sürede çözüm elde edilmesine yardımcı olmaktadır.