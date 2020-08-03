Boyun ağrıları genellikle aynı pozisyonda tutmaktan dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu problem kişilerde oldukça sıkıntı yaratmaktadır. Mutlaka bir uzmana görünmekte fayda vardır.

Boyun ağrısı için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Zaman içerisinde kronik bir hastalık haline gelen boyun ağrıları kişileri günlük hayatta olumsuz etkiler. Boyun ağrılarının oluşmasının pek çok sebebi olabilir. Boyun ağrıları fıtık kaynaklı olarak olabilir. Bunun yanında günlük yaşamdaki alışkanlıklardan da kaynaklanabilir.

Boyun ağrıları kişilerde boyun kaslarının doğru şekilde kullanılmaması veya çok fazla hareket ettirmek ve uzun zaman boyunca aynı pozisyonda durması sebebiyle olmaktadır. Özellikle çalışan kişiler uzun süre bilgisayar başında durmalarından dolayı boyun ağrıları da oluşmaktadır.

Boyun ağrıları genellikle üç farklı bölüme ayrılır. Birincisi dört haftadan daha az süren ağrılar, ikincisi dört ile on iki hafta arası süren ağrılar, üçüncüsü ise üç ay ve daha fazla süren ağrılardır. Boyun ağrıları ufak egzersizler ile geçebilir. Fakat dinlenmelere rağmen uzun süre boyunca geçmeyen boyun ağrıları için mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. Bunun için hastanelerin Fizik tedavi bölümlerine veya Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümüne başvurulmalıdır.

Fizik Tedavi bölümlerine başvurulduktan sonra doktorların yaptığı tetkiklerden sonra boyun ağrısına sebep olan neden belirlenir. Böylece uygun bir tedavi doktorlar tarafından başlatılır.

Boyun ağrısına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Boyun ağrılarının pek çok sebepten kaynaklandığı gibi günlük aktivitelerden de kaynaklanabilir. Bunun için yapılan ufak egzersizler ve dinlenme sonra boyun ağrıları geçer. Fakat bazı boyun ağrıları çok uzun sürer. Hiçbir şekilde geçmeyen boyun ağrıları için Fizik Tedavi bölümüne veya Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümüne gidilmelidir. Bu durum ihmal edilmemesi gereken bir durumdur.

Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde yapılan işlemlerden sonra boyun fıtığı tespit edilir ise uzman doktor Fizik Tedavi bölümüne sevk edebilir. Bu bölümlerden randevu almak için 2 yöntem bulunur. İlk olarak telefon numarası veya 182 numarasından randevu alınır. Ayrıca internet üzerinden de randevu almak mümkündür.