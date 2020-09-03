Boysan için son görev...

Nevşehir’de geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden sinema, tiyatro sanatçısı ve seslendirmen Haldun Boysan’ın cenazesi, dün Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir’de 31 Ağustos günü 62 yaşında hayatını kaybeden Boysan için Karşıyaka Camisi’nde kılınan cenaze namazına; annesi Nükhet Boysan, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Ankara Taraftar derneklerinden çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı. Beşiktaş Kongre Üyesi olan Boysan’ın Beşiktaş bayrağına sarılı naaşı, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.