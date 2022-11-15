Galatasaray altyapısından teknik direktörlüğüne kadar uzanan bir serüven Okan Buruk'un serüveni... 11 yaşında sarı kırmızılı takımın altyapısına giren Buruk, 92-93 sezonunda A takıma çıktı. Sarı kırmızılı takım ile UEFA Kupası ve Süper Kupa kazanan, sene üst üste yaşanan şampiyonlukta da katkısı bulunan Okan Buruk, gösterdiği başarılı performansla İtalya Ligi takımı Inter'e transfer oldu.

Burada geçirdiği 3 sezonun ardından Türkiye'ye Beşiktaş 'a transfer olarak dönen Buruk, daha sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geçmiş, kariyerinin son günlerini de Başakşehir Kulübü'nde tamamlamıştı. Buruk 1 Temmuz 2010'da futbolculuk kariyerini noktalamıştı.









MİLLİ TAKIMLA ANTRENÖRLÜK KARİYERİ BAŞLADI

Futbol kariyeri sonrasında antrenörlük kariyerine başlayan genç çalıştırıcı Abdullah Avcı yönetimindeki milli takımda yardımcı antrenör olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir gibi takımları çalıştıran Okan Buruk, Akhisar Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırırken Başakşehir ile de Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Türk teknik adamlar listesine kendisini de dahil eden Okan hoca, 2020/2021 sezonu devre arasında takımın kötü gidişatı sonrasında Başakşehir'le yollarını ayırdı.

Yaklaşık 1,5 sezon takım çalıştırmayan genç teknik adam, sezon başında altyapısından yetiştiği Galatasaray'a imza atarak hayallerini gerçekleştirdi.

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FATİH TERİM'İ SOLLADI

Genç teknik adam özellikle son haftalarda art arda gelen galibiyetlerle takımını 2. sıraya yükseltti. Süper Lig'in 14. haftasının geçildiği bu dönemlerde bir haftayı bay geçen Galatasaray, toplamda oynadığı 13 maçtan 27 puan çıkardı.

Bu istatistiklere bakıldığında Okan Buruk, son 4 sezonda ilk 13 hafta baz alındığında takımın başında olan, teknik direktörlüğünü de yapmış isim olan sarı kırmızılı takımın efsanesi İmparator Fatih Terim'i geçti.

İŞTE FATİH TERİM'İN SON 4 SEZONU

2018-2019 sezonunda Fatih Terim yönetiminde 13. haftada 24 puan alan sarı kırmızılı takım 3. sırada yer almış, 7 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet yaşamıştı.

2019-2020 sezonunda ise tecrübeli çalıştırıcı ile 13. hafta sonunda Galatasaray 20 puan toplamış, 5 galibiyet 5 beraberlik 3 de mağlubiyet elde etmişti. O yıl sarı kırmızılı takım o haftada 8. sıradaydı.

2020-2021 döneminde İmparator ile 13 maçın sonunda 26 puan toplayan Cim Bom, 8 galibiyet 2 beraberlik 3 de mağlubiyet yaşamıştı. O hafta sonunda sarı kırmızılılar 2. sırada yer almıştı.

2021-2022 sezonunda ise sezona yeni başkan Burak Elmas ile fırtına gibi başlayan ancak alınan kötü sonuçlar sonrasında devre arasında yollar ayrılan tecrübeli teknik adam, ilk 13 haftada 21 puan toplayabildi. 13 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılı takım, o hafta sonunda 8. sırada yer aldı.

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BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın son 5 sezonu baz alındığında hocası Fatih Terim'i 13 hafta sonunda 27 puan toplayarak solladı. Buruk'un bu başarısı "Boynuz kulağı geçti" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Onur Erdem Bayramiç