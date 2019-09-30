Siyah-Beyazlılar’da Şenol Güneş sonrası başlayan çöküş, hız kesmeden devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir sayfa açan Beşiktaş, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda her geçen gün daha da eriyor. Süper Lig’de ilk 6 hafta geride kaldı. Kara Kartal, 2. haftada Göztepe karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet dışında 3 puan yüzü görmedi. 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş’ta futbolcular tarihe geçti!

Zirveyle fark 9

Siyah-Beyazlılar, futbol olarak bekleneni veremezken, aldığı sonuçlarla da büyük hüsran yaşattı. Beşiktaş, ilk 6 haftalık performansıyla 1975-76’da olduğu gibi tarihinin en kötü performansına imza attı. Avcı’nın öğrencileri, peş peşe gelen başarısız sonuçlarla daha 6. haftada zirvenin tam 9 puan gerisinde kalırken, düşme hattına geriledi.

Burak şut çekemedi

Burak Yılmaz bu sezon ilk kez geçtiğimiz haftaki Başakşehir maçında forma giymiş, kendisine yapılan penaltıyı gole çevirip takımına 1 puanı getirmişti. Tecrübeli forvet, Trabzonspor mücadelesine özel çalışmalarla hazırlandı. Ancak dünkü karşılaşmada hiçbir varlık gösteremedi. Burak, arkadaşlarından istediği pasları alamadı. 34 yaşındaki golcü, topla en az buluşan isimlerden biri oldu. Yıldız futbolcu, kariyerinde belki de ilk kez bir maçı şut çekemeden tamamladı.

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