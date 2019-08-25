Böyle gol yenir mi!

Spor Toto Süper Lig’de 2. hafta mücadelesinde dün akşam Başakşehir’e konuk olan Sarı-Lacivertliler, rakibi karşısından 2-1’lik zaferle ayrıldı.

25 Ağustos 2019, Pazar 06:01
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Böyle gol yenir mi!

Maç boyunca karşılıklı ataklarla geçen mücadelede ilk gol 32. dakikada geldi.

Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Mert Günok’un, bu dakikada kalesinden rakip yarı alanına gönderdiği topa iyi hareketlenen İstanbul temsilcisinin yeni transferi Enzo Crivelli, meşin yuvarlağı Fenerbahçe ceza alanına kadar taşıdı. Fransız golcü, Jailson’dan şık bir çalımla kurtulup yaptığı klas vuruşla fileleri havalandırmayı başardı. Mert’in Crivelli’ye attığı pas sırasında Fenerbahçe savunmasında sadece 2 oyuncunun bulunması Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı.

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