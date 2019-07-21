Boyd,güç depoluyor

Antrenmana izinli olan Gary Medel ile sakat olan Orkan Çınar katılmadı. Te knik ekipten güç olarak kendisini geliştirmesi yönünde direktif alan Beşiktaş’ın yeni transferi Ty ler Boyd’un, çalışma sırasındaki hırslı görüntüsü di kkatlerden kaçmadı. Akşam ise sahaya inen Siyah-Beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik idmanı yaptı. Kısa bir süre önce ameliyat olan Burak Yılmaz koşu ve pas antrenmanı sonrası takımdan ayrı çalıştı.