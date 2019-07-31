Boyd uçuşa geçiyor!

Kara Kartal’ın Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’ten kadrosuna kattığı Tyler Boyd, Siyah-Beyazlı formaya yavaş yavaş ısınmaya başladı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, takımın önceki gün Avusturya’da Yunanistan İkinci Lig ekibi Apollon Larisas’la oynadığı hazırlık mücadelesine ilk 11’de başladı. 71 dakika sahada kalan başarılı oyuncu, ortaya koyduğu hırslı futbol ve hücum hattına yaptığı katkıyla dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın formundan memnun kaldığı Boyd’un yeni sezonda ilk 11’in değişilmez ismi olması bekleniyor. Tyler Boyd, geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyip 14 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu.