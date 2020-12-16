Beşiktaş Yönetimi, sezon başında hem indirimi kabul etmeyip hem de kulübe katkısı olmayan; İsimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens’i kadro dışı bırakmıştı. Bu hareketle, ilk etapta yabancı kontenjanını dengeleyen yönetim, transfer döneminin son gününde sürpriz bir şekilde Leicester City’nin Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal’i kiralayınca planlama bozuldu. İdareciler, başarılı oyuncuya listede yer açabilmek için teknik ekiple görüştükten sonra takımın hücum hattında o dönemde en fazla süre alan ismi Tyler Boyd da liste dışına gönderildi. Resmi olarak kadroda yer almasa da; Jeremain Lens, İsimat Mirin ve Douglas gibi ayrı sahada değil takımla beraber çalışmalarını sürdüren ABD’li kanat oyuncusu, Ocak ayında ekibe geri dönecek.

Bosnalı futbolcuya takım aranıyor

Takımın ilk 11’de en fazla görev yapan futbolcusuyken zorluk çıkarmadan yaklaşık 3 aylık periyotta kadro dışında kalmayı kabul eden 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda Beşiktaş macerasına kaldığı yerden devam edecek. Oyuncusunun durumundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, ikinci yarıda Boyd’u kadrosunda istediği bildirildi. Bu gelişmenin ardından yönetimin, takımın seviyesinde bulunmayan Bosnalı futbolcu Ajdin Hasic’i ikinci yarıda başka bir kulübe kiralamak için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Gökmen Özcan