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Bournemouth, Scott Parker’ın görevine son verdi

Premier Lig’in yeni ekiplerinden Bournemouth, teknik direktörü Scott Parker ile yollarını ayırdı.

30 Ağustos 2022, Salı 15:27 Son Güncelleme:
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Bournemouth, Scott Parker’ın görevine son verdi

Premier Lig’de bu sezonun ilk hoca ayrılığı Bournemouth’tan geldi. İlk dört maçta üç mağlubiyet alan Scott Parker’ın görevine son maçta Liverpool karşısında aldığı 9-0’lık mağlubiyetin ardından son verildi. Bournemouth, Parker’ı kulübe saygısızlık etmekle suçladı.

Scott Parker, 9-0’lık maçın ardından yaptığı açıklamada, Bournemouth’un yaz transfer dönemindeki aktivitesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve genç takımının Premier Lig için yetersiz olduğunu söylemişti.

Scott Parker 14 ay önce göreve geldiği Bournemouth’un tekrar Premier Lig’e yükselmesine öncülük etmişti.

Burak Özkarpuzcu

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