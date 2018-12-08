Bournemouth - Liverpool maç sonucu: 0-4

İngiltere Premier Ligi'nde namağlup iki takımdan biri konumunda bulunan Liverpool, 16. haftada Bournemouth'a konuk oldu.

Manchester City ile şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Kırmızılar, Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı mücadeleyi 4-0 kazandı.

İlk yarıyı Salah'ın 25'inci dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Liverpool, 48'de Mısırlı yıldızın ayağından bir gol daha bulup farklı 2'ye çıkardı.

Kronometreler 68'i gösterirken Steve Cook'un kendi kalesine attığı gol durumu 3-0'a getirirken gecenin yıldızı Salah, 77'de karşılaşmaya son noktayı koydu ve konuk ekip, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Jurgen Klopp'un öğrencileri, 42 puan ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti.



