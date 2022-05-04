İngiltere Championship'te Bournemouth sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti. Mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Bournemouth, Fulham'ın ardından Premier Lig'e yükselen 2. takım olmayı başardı.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçen maçta Bournemouth'a galibiyeti getiren golü, 83. dakikada Kieffer Moore kaydetti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Bournemouth, puanını 85'e yükseltti ve en yakın rakibi Nottingham Forest ile puan farkını 6'ya yükselterek gelecek sezon Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Bilindiği üzere daha önce Fulham, Championship'te şampiyonluğa ulaşarak Premier Lig'e çıkmayı garantilemişti.



