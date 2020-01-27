İddaa programında günün son canlı bahis oynanabilecek futbol maçında Bournemouth ile Arsenal FA Cup’ta karşı karşıya geliyor. Bu heyecan yüklü karşılaşmaya her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz. Üstelik tüm kayıplarınıza %3’e varan iade sadece Misli.com’da.

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Eski oyuncusu Mikel Arteta’nın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçmesi beklenen Arsenal henüz bunu gerçekleştirebilmiş değil. Yeni hocasıyla ligde sadece Manchester United’ı yenen Topçular FA Cupta’da ise önceki turda Leeds United’ı tek golle geçerek üst tura yükselmişti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Chelsea’ye teslim olmayan ve son dakikalarda eşitliği sağlayan Kırmızı Beyazlılar buna rağmen düşme hattındaki Bournemouth’un sadece 7 puan üzerinde. Artık tüm planını gelecek sezon için yapan Arsenal FA Cup’ı ise prestij için isteyecektir. Konuk ekipte Aubameyang ile David Luiz cezalı. Sokratis, Kolasinac, Chambers ve Tierney ise sakat.

Premier Lig’de Brighton’u 3-1 yenerek 6 maç aranın ardından galibiyetle tanışan Bournemouth ise önceliği ligde kalmaya vermiş durumda. Ayrıca bu maç öncesi çok sayıda eksik bulunuyor. Arsenal karşısına Mepham, King, Stacey, Ibe, Stanislas ve Groeneveld gibi oyunculardan mahrum çıkacaklar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bournemouth son 10 resmi maçta 6 mağlubiyet aldı.

- Bournemouth’un son 5 maçının 3’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Arsenal’in son 3 maçında karşılıklı golle oldu.

- Arsenal çıktığı son 10 resmi maçta 2 kez kazanabildi.

- Arsenal Mikel Arteta göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta da gol attı.

- Bournemouth’un son 7 resmi maçının ilk yarılarında gol atıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Heyecan dolu FA Cup karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %56’sı Arsenal’in galibiyetinden yana tercihte bulunurken 2.5 gol üzeri ve karşılıklı gol seçenekleri ise diğer öne çıkan bahisler olarak göze çarpıyor.

MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Kadrolarda çok rotasyon olabilir çünkü ev sahibinde sakatlıklar, Arsenal’de de kart cezalıları var. Bournemouth nihayet Brighton önünde kazanarak ligde galibiyet hasretini bitirdi. Arsenal ise beraberliklere abone yola devam ediyor. Bir tarafta Joshua King, dier tarafta Aubameyang olmasa da gollü kupa izleriz.