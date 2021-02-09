Süper Lig 'de bu sezon müthiş bir performans gösteren Hataysporlu Aaron Boupendza, 17 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Ceza sahası önünde yaptığı çalımlar ve kuvvetli vuruşları ile skor üreten 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu, Avrupa'nın önde gelen oyuncularından Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland gibi isimlere rakip oldu.

Boupendza özellikle sezonun ilk yarısında çok görev yapmasa da sonradan açıldı ve gollerini atmayı başardı. Gabonlu oyuncu Süper Lig'de oynadığı her 75 dakikada bir gol atıp dakika başına gol oranında öne çıktı. Bu sezon 1272 dakika görev alan ve 17 gol atan Boupendza 75 dakikada bir gol oranıyla beş büyük lig ile Süper Lig göz önüne alındığı zaman 4.sırada yer aldı

İşte Beş Büyük Lig ve Süper Lig'de gol atma sıklığı en iyi oyuncular

54 dk bir gol - Luis Muriel (Atalanta)

63 dk bir gol - Zlatan Ibrahimovic (Milan)

66 dk bir gol - Robert Lewandowski (Bayern Münih)

75 dk bir gol - Aaron Boupendza (Hatayspor)

79 dk bir gol - Luis Suarez (Atletico Madrid)

89 dk bir gol - Kylian Mbappe (PSG)

91 dk bir gol - Erling Haaland (B. Dortmund)

91 dk bir gol - Cristiano Ronaldo (Juventus)

91 dk bir gol - Mattia Destro (Genoa)

96 dk bir gol - Andre Silva (E. Frankfurt)

Not: Sadece lig maçları baz alınmıştır. (En az 7 gol atan oyuncular)





C. Ronaldo bu sezon 17 lig maçında 16 golle Serie A'da gol krallığında zirvede yer alırken Zlatan Ibrahimovic sadece 11 maçta 14 gole ulaştı. Beş büyük ligde en golcü isim 19 maçta 24 golle Robert Lewandowski olurken Haaland 15 maçta 14 gole imza attı.

Mbappe ise 20 maçta 16 golle Ligue 1'de zirvede yer aldı. Luis Muriel ise adeta 'nöbetçi golcü' oldu. Muriel, sadece 7 kez ilk 11 oynarken Atalanta adına 12 gol atmayı başardı





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr