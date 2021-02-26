Atakaş Hatayspor’un basın sözcüsü Rahmi Vardı, forvet oyuncuları Aaron Boupendza’nın Rusya’nın Krasnodar takımına transfer sürecinin olumsuz sonuçlandığını söyledi. 8.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlandığını aktaran Vardı, “Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor’da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince Atakaş Hatayspor ve Krasnodar yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Aaron Boupendza dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Boupendza’nın Rus ekibiyle mali şartlarda anlaşmaya varamadığı bildirildi.



