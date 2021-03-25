Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni konuk etti. Hatayspor formasıyla Süper Lig 'i sallayan Aaron Boupendza, milli formayla da şov yaptı. 44'te harika bir gol atan Boupendza, skor perdesini açan isim oldu. 72'de Bouanga ve 86'da Aubameyang'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Gabon, Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkı kazandı. Grupta oynanan diğer maçta Gambiya, Angola'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Demokratik Kongo'da Fenerbahçeli Marcel Tisserand ve Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala, 90 dakika oynadı.

Galatasaraylı Luyindama ise ehabilitasyon sürecine ihtiyacı olduğunu bildirmesinin üzerine aday kadroya davet edilmemişti.

6. maçlar öncesi Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Gabon / 10 puan

2- Gambiya / 10 puan

3- Kongo Cumhuriyeti / 6 puan

4- Angola / 1 puan