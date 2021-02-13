Boupendza: Gollerin güzel olmasını künefeye bağlıyorlar

Süper Lig'de bu sezon damga vuran isimlerden 17 gollü Aaron Boupendza, gündeme dair beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Boupendza attığı gollerden transfer sürecine kadar bir çok konuya değindi

"Hatay'da olduğum ve bu kadar gol attığım için çok mutluyum. Kulübüm bana güvendi, elimden geleni yapıyorum"

"Burada çok memnunum. Bu şekilde devam edeceğim. Hatay'a gelmeden önce çok fazla bilmiyordum. Değişik bir kültür. Barış içinde yaşıyorlar. Buraya gelmemde bunlar etken oldu. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Bazı taraftarlar attığım gollerin bu kadar güzel olmasını künefeye bağlıyor. Ben de gülüyorum buna ama açıklaması zor"

"Transfer konusunda futbolda her şey çok hızlı ve değişken. Mücadeleye devam etmek önemli. Şimdilik Hatayspor'dayım. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Gelecek hakkında şu an bir şey söylemek önemli değil"

"Türkiye'de çok iyi oyunculara karşı da oynadım. Sahada oynarken görmek istediğim futbolculardan birisi de Mesut Özil'di. Onu karşı da oynamış oldum"



