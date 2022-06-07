Hatayspor formasıyla gol kralı olduktan sonra El-Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza için Beşiktaş devreye girmişti. Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Boupendza, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için yönetimden çağrı bekliyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sabah'ın haberine göre; Gabon milli takımında görev yapan Süper Ligin eski gol kralı, 17 Haziran'da başlayacak transfer döneminin açılmasına kadar tatil yapacak. Boupendza'nın, kulübü Al-Arabiden satın alma opsiyonlu kiralanması düşünülüyordu.

DÖNMEK İSTİYOR

Al Arabi formasıyla başarılı olmasına rağmen Katar Ligi’nde istediği ortamı bulamayan Gabonlu oyuncu gittiği günden beri Türkiye’ye dönmek istiyor. Hatta Hatayspor’a dönmek için bile mesaj göndermiş ancak Boupendza için eski takımı kulübü Al-Arabi ve kendisinin isteklerini karşılayamamıştı.