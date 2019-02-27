BOTAŞ, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor’u 78-58 yenerek, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

27 Şubat 2019, Çarşamba 15:05
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BOTAŞ, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor’u 78-58 yenerek, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

BOTAŞ: 78 - OGM Ormanspor: 58

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis

BOTAŞ: Cuic 23, Olcay Çakır Turgut 18, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 12, Williams 14, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3

OGM Ormanspor: Copper 27, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Ruzickova 13, Damla Gezgin 7, Dila Aşkın 3, Özge Kavurmacıoğlu 3, Miray Şahin

1. Periyot: 32-15

Devre: 52-39

3. Periyot: 64-46

AA

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