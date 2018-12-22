BOTAŞ, Ormanspor'u son çeyrekte geçti: 71-64

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında iki Ankara takımını karşı karşıya getiren maçta BOTAŞ, sahasında son çeyreğine 52-51'lik skorla girdiği karşılaşmada OGM Ormanspor’u 71-64 yendi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 19:36
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BOTAŞ, Ormanspor'u son çeyrekte geçti: 71-64

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında iki Ankara takımını karşı karşıya getiren maçta BOTAŞ, sahasında OGM Ormanspor’u 71-64 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ: 71 - OGM Ormanspor: 64

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Serhat Dülker

BOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır Turgut 2, Melis Gülcan 6, Loyd 6, Williams 19, Büşra Akbaş 3, Kübra Erat 13, Krivacevic 7

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Gardner 19, Özge Kavurmacıoğlu 8, Henry 13, Mitchell 14, Ruzickova 2, Damla Gezgin 6, Naile Çırak, Miray Şahin Yıldırım

1. periyot: 16-14

Devre: 35-28

3. periyot: 52-51


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