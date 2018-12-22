Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında iki Ankara takımını karşı karşıya getiren maçta BOTAŞ, sahasında OGM Ormanspor’u 71-64 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ: 71 - OGM Ormanspor: 64
Salon: Ankara
Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Serhat Dülker
BOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır Turgut 2, Melis Gülcan 6, Loyd 6, Williams 19, Büşra Akbaş 3, Kübra Erat 13, Krivacevic 7
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Gardner 19, Özge Kavurmacıoğlu 8, Henry 13, Mitchell 14, Ruzickova 2, Damla Gezgin 6, Naile Çırak, Miray Şahin Yıldırım
1. periyot: 16-14
Devre: 35-28
3. periyot: 52-51