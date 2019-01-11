BOTAŞ, MBA Moskova'ya elendi: 59-60

FIBA Kadınlar EuroCup'ta play-off turu rövanş maçında BOTAŞ, konuk ettiği Rus ekibi MBA Moskova’ya 60-59 yenildi. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı da 77-76 kaybeden BOTAŞ, rakibine elendi.

11 Ocak 2019, Cuma 00:07
- A +
BOTAŞ, MBA Moskova'ya elendi: 59-60

FIBA Kadınlar EuroCup'ta play-off turu rövanş maçında BOTAŞ, konuk ettiği Rus ekibi MBA Moskova’ya 60-59 yenildi. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı da 77-76 kaybeden BOTAŞ, rakibine elendi.

İki takım da müsabakaya iyi bir başlangıç yaparken, konuk ekip ilk 3 dakikayı 7-6 önde geçti. Türk temsilcisi ilk 5 dakikayı 11-10 önde bitirdi. Cuic ile çeyrek biterken sayı bulan Türk temsilcisi bu bölümü 18-17 geride tamamladı.

BOTAŞ ikinci çeyreğe Olcay Çakır Turgut’un faul atışlarından bulduğu sayılarla başlarken skorda 19-18 üstünlüğü yakaladı. Türk takımı, Cuic’in pota altından bulduğu basketle farkı 5 sayıya (25-20) çıkardı. İkinci periyotta son 5 dakikaya girilirken Cuic ile 3 sayılık basket bulan BOTAŞ skoru 29-22’ye getirdi. Üstün oyununu sürdüren ve son 2 dakikaya 33-24 önde giren BOTAŞ devreyi de 38-26 önde kapattı.

MBA Moskova 3. çeyreğe Sapova’nın 3 sayılık basketiyle başladı. Bu baskete Kübra Erat’ın 3 sayılık basketiyle cevap veren BOTAŞ skoru 41-29’da tutarak aradaki farkın kapanmasına izin vermedi. Bu çeyreğin ilk 5 dakikası 41-32 Türk ekibinin üstünlüğünde geçildi. Konuk ekip dışarıdan ve pota altından bulduğu sayılarla farkı çeyreğin son 3 dakikasına girilirken 4 sayıya (41-37) indirmeyi başardı. Bu periyotta hücum haklarını kötü kullanan BOTAŞ sadece 7 sayı üretebildi. Rus ekibinden Toropova çeyrek biterken sahasından attığı 3 sayılık basketle çeyrek BOTAŞ’ın 45-44 üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyrekte toparlanan BOTAŞ, hücumda ve savunmada daha dirençli bir görüntü çizdi. Bu periyodun ilk 5 dakikasını ev sahibi ekip, 53-49 önde bitirdi. Takımlar son 2 dakikaya 57-57 eşitlikle girdi. Konuk ekip Psareva’nın 3 sayılık basketiyle son 1 dakika 12 saniyeye 60-57 önde girmeyi başardı. BOTAŞ, Williams ile aradaki farkı bire (60-59) indirdi. Türk ekibi kalan 5.2 saniyedeki hücumunu pota altından Williams ile kullanamayınca konuk ekip maçtan 60-59 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

FIBA Kadınlar EuroCup | BOTAŞ: 59 - MBA Moskova: 60

Salon: Ankara

Hakemler: Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Sergii Tyslenko (Ukrayna), Aleksander Pavlov (Makedonya)

BOTAŞ: Cuic 14, Büşra Akbaş 11, Kübra Erat 6, Krivacevic 2, Williams 15, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan 5, Sehernaz Çidal, Erdenay Topçu

MBA Moskova: Nizamova 11, Sytnyak 9, Stolyar, Sapova 10, Psareva 16, Toropova 6, Kaitukova, Leshkovtseva 8, Plisova, Glonti

1. Periyot: 17-18

Devre: 38-26

3. Periyot: 45-44

Beş faulle çıkan: 29.29 Sytnyak (MBA Moskova)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.