Bu yıl 15’incisi düzenlenen BOTAŞ Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe oldu.
Kadın basketbol takımlarının mücadele ettiği turnuvanın son gününde İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor ve BOTAŞ-Fenerbahçe karşılaşmaları oynandı.
OGM Ormanspor, İstanbul Üniversitesi’ni 78-49, Fenerbahçe de BOTAŞ’ı 78-58 mağlup etti.
Turnuvada şampiyon üçlü averaj hesabıyla belirlendi. Üç takımın ikişer galibiyet aldığı turnuvada kupanın sahibi Fenerbahçe oldu.
OGM Ormanspor ikinci, ev sahibi BOTAŞ ise üçüncü sırayı aldı.
AA