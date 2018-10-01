BOTAŞ Kupası'nı Fenerbahçe kazandı

Bu yıl 15’incisi düzenlenen BOTAŞ Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe oldu.

01 Ekim 2018, Pazartesi 17:31
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Bu yıl 15’incisi düzenlenen BOTAŞ Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe oldu.

Kadın basketbol takımlarının mücadele ettiği turnuvanın son gününde İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor ve BOTAŞ-Fenerbahçe karşılaşmaları oynandı.

OGM Ormanspor, İstanbul Üniversitesi’ni 78-49, Fenerbahçe de BOTAŞ’ı 78-58 mağlup etti.

Turnuvada şampiyon üçlü averaj hesabıyla belirlendi. Üç takımın ikişer galibiyet aldığı turnuvada kupanın sahibi Fenerbahçe oldu.

OGM Ormanspor ikinci, ev sahibi BOTAŞ ise üçüncü sırayı aldı.

AA

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