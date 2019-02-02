Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’u 86-72 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Bellona Kayseri Basketbol: 72 - BOTAŞ: 86
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Halil Erkoç
Bellona Kayseri Basketbol: Sims 16, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin, Gamze Takmaz 3, Ibekwe 17, Ivankovic 25, Gizem Sezer 1, Miljkovic 7
BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır Turgut 8, Büşra Akbaş 12, Krivacevic 8, Williams 14, Melis Gülcan 3, Sehernaz Çidal 3, Kübra Erat 16, Aylin Darınç
1. Periyot: 19 - 23
Devre: 33 - 40
3. Periyot: 49 - 66