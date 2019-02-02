BOTAŞ, Kayseri Basketbol'u deplasmanda farklı geçti: 72-86

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’u 86-72 yendi.

02 Şubat 2019, Cumartesi 22:07 Son Güncelleme:
- A +
BOTAŞ, Kayseri Basketbol'u deplasmanda farklı geçti: 72-86

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’u 86-72 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Bellona Kayseri Basketbol: 72 - BOTAŞ: 86

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Halil Erkoç

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 16, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin, Gamze Takmaz 3, Ibekwe 17, Ivankovic 25, Gizem Sezer 1, Miljkovic 7

BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır Turgut 8, Büşra Akbaş 12, Krivacevic 8, Williams 14, Melis Gülcan 3, Sehernaz Çidal 3, Kübra Erat 16, Aylin Darınç

1. Periyot: 19 - 23

Devre: 33 - 40

3. Periyot: 49 - 66

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.