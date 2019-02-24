BOTAŞ, İzmit Belediyespor'u farklı geçti: 76-53

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, İzmit Belediyespor’u 76-53 mağlup etti.

24 Şubat 2019, Pazar 18:45
- A +
BOTAŞ, İzmit Belediyespor'u farklı geçti: 76-53

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, İzmit Belediyespor’u 76-53 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ: 76 - İzmit Belediyespor: 53

Salon: Ankara

Hakemler: Yücel Çilingir, Seyhan Topaloğlu, Seda Esen

BOTAŞ: Büşra Akbaş 4, Kübra Erat 3, Cuic 13, Krivacevic 8, Williams 16, Melis Gülcan 11, Olcay Çakır Turgut 12, Sehernaz Çidal 9, Aylin Darınç

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 8, Melek Yusufoğlu 4, Ceyda Sinan 16, Bas 6, Hart 15, Nazlıcan Ölçek, Ferda Yıldız, Emel Sığırcı 4,

1. periyot: 21-11

Devre: 40-25

3. periyot: 59-36

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.