FIBA Kadınlar EuroCup A Grubu 2. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Çekya temsilcisi KP Brno’yu 88-63 mağlup etti.
Bu sonuçla BOTAŞ, kupadaki 2. galibiyetini aldı. KP Brno ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Brno Şehir Salonu’nun ev sahipliği yaptığı maça iyi başlayan BOTAŞ, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı. BOTAŞ, soyunma odasına 41-30 üstün gitti.
Oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinde tutan BOTAŞ, üçüncü çeyreğini 62-45 önde geçtiği karşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı.
Karşılaşmada 30 sayı kaydeden BOTAŞ’ın ABD’li oyuncusu Kelsey Mitchell, galibiyette başrol oynadı.