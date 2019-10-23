BOTAŞ, deplasmanda Brno'yu farklı geçti: 63-88

FIBA Kadınlar EuroCup'taki temsilcilerimizden BOTAŞ, deplasmanda karşılaştığı KP Brno'yu 88-63 mağlup etti.

23 Ekim 2019, Çarşamba 22:23
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BOTAŞ, deplasmanda Brno'yu farklı geçti: 63-88

FIBA Kadınlar EuroCup A Grubu 2. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Çekya temsilcisi KP Brno’yu 88-63 mağlup etti.

Bu sonuçla BOTAŞ, kupadaki 2. galibiyetini aldı. KP Brno ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Brno Şehir Salonu’nun ev sahipliği yaptığı maça iyi başlayan BOTAŞ, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı. BOTAŞ, soyunma odasına 41-30 üstün gitti.

Oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinde tutan BOTAŞ, üçüncü çeyreğini 62-45 önde geçtiği karşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı.

Karşılaşmada 30 sayı kaydeden BOTAŞ’ın ABD’li oyuncusu Kelsey Mitchell, galibiyette başrol oynadı.

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