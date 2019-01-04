Botaş 1 sayıyla kaybetti

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda Rusya'nın MBA Moskova takımına 77-76 mağlup oldu.

04 Ocak 2019, Cuma 00:41
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Botaş 1 sayıyla kaybetti

FIBA Avrupa Kadınlar Kupası’nda TOP 16’ya kalma mücadelesi veren Botaş, Play-Off turunun ilk maçını deplasmanda oynadı.

MBA Moskova’yla eşleşen Botaş, Rus ekibine 77-76 yenilse de rövanş için avantaj sağladı.

10 Ocak’ta Adana’da oynanacak rövanş karşılaşmasında Botaş, rakibini 2 sayı farkla yenmesi halinde, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

SALON: Krylatskoe

HAKEMLER: Larsen (DAN), Kaludejerovic (KAR), Hasanov (AZE)

MBA MOSKOVA: Nizamova 17, Sytnyak 10, Stolyar 8, Sapova 9, Leshkovtseva 13, Plisova 6, Toropova 3, Kaitukova 6, Psareva 5

BOTAŞ: Cuic 13, Olcay 12, Melis 15, Büşra 4, Sehernaz 5, Kübra 3, Williams 24

1.PERİYOT: 24-12,

DEVRE: 24-12,

3.PERİYOT: 40-39

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