Botaş 1 sayıyla kaybetti

FIBA Avrupa Kadınlar Kupası’nda TOP 16’ya kalma mücadelesi veren Botaş, Play-Off turunun ilk maçını deplasmanda oynadı.
MBA Moskova’yla eşleşen Botaş, Rus ekibine 77-76 yenilse de rövanş için avantaj sağladı.
10 Ocak’ta Adana’da oynanacak rövanş karşılaşmasında Botaş, rakibini 2 sayı farkla yenmesi halinde, adını son 16 takım arasına yazdıracak.
SALON: Krylatskoe
HAKEMLER: Larsen (DAN), Kaludejerovic (KAR), Hasanov (AZE)
MBA MOSKOVA: Nizamova 17, Sytnyak 10, Stolyar 8, Sapova 9, Leshkovtseva 13, Plisova 6, Toropova 3, Kaitukova 6, Psareva 5
BOTAŞ: Cuic 13, Olcay 12, Melis 15, Büşra 4, Sehernaz 5, Kübra 3, Williams 24
1.PERİYOT: 24-12,
DEVRE: 24-12,
3.PERİYOT: 40-39