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Boston, Milwaukee'nin serisini sonlandırdı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, Milwaukee Bucks’ı 122-114 mağlup etti. Bu sonuçla Milwaukee Bucks’ın 8 maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu.

27 Mart 2021, Cumartesi 11:08 Son Güncelleme:
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Boston, Milwaukee'nin serisini sonlandırdı

NBA’e 11 maçla devam edildi. Celtics, son günlerin formda ekibi Bucks’ı 122-114 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Jayson Tatum 34 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle takımını galibiyete taşırken, Marcus Smart 23 sayı, 8 ribaunt, Kemba Walker ise 21 sayı, 5 asistlik katkı sağladı.

Bucks’ta Khris Middleton’ın 19 sayı, 4 asist ve Giannis Antetokounmpo’nun 16 sayı, 8 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 111-113

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 114-122

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 100-104

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 108-113

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 107-101

Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 105-112

Charlotte Hornets-Miami Heat: 110-105

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 94-109

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 117-114

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 108-124

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 100-86

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