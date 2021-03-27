NBA’e 11 maçla devam edildi. Celtics, son günlerin formda ekibi Bucks’ı 122-114 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
Jayson Tatum 34 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle takımını galibiyete taşırken, Marcus Smart 23 sayı, 8 ribaunt, Kemba Walker ise 21 sayı, 5 asistlik katkı sağladı.
Bucks’ta Khris Middleton’ın 19 sayı, 4 asist ve Giannis Antetokounmpo’nun 16 sayı, 8 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 111-113
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 114-122
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 100-104
New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 108-113
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 107-101
Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 105-112
Charlotte Hornets-Miami Heat: 110-105
Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 94-109
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 117-114
Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 108-124
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 100-86