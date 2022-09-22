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Boston Celtics'te Ime Udoka'ya 1 sezon ceza yolda

Geçtiğimiz yıl Boston Celtics ile NBA finaline çıkma başarısı gösteren başantrenör Ime Udoka, yeni sezonda takımının başında yer alamayabilir. İddialara göre Udoka, takım içerisinden bir kadınla yasak aşk yaşaması sebebiyle 1 yıl görevinden uzaklaştırılma cezasıyla karşı karşıya kaldı.

22 Eylül 2022, Perşembe 19:17 Son Güncelleme:
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Boston Celtics'te Ime Udoka'ya 1 sezon ceza yolda

Geçtiğimiz yıl Boston Celtics ile NBA finaline çıkma başarısı gösteren başantrenör Ime Udoka, yeni sezonda takımının başında yer alamayabilir.

ESPN'de yer alan habere göre Ime Udoka, Celtics personeli bir kadınla yasak aşk yaşaması nedeniyle 1 yıl görevinden uzaklaştırılma cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Yaşananlar organizasyonun kurallarının ihlali olarak kabul edilmesi nedeniyle cezanın Perşembe (Bugün) resmen açıklanması bekleniyor.

Yerine Joe Mazzulla

1 yıl boyunca görev yapamayacak olan Ime Udoka'nın yerine Celtics'in başına yardımcı koçlardan Joe Mazzulla'nın geçeceği düşünülüyor. 

Finalde mağlup oldu

Boston Celtics‘te geçtiğimiz sezon dikkat çekici bir performansa imza atan başantrenör Ime Udoka, takımını finale çıkarmayı başarmış ancak Golden State Warriors'a yenilmişti.

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