Boston Celtics, Blake Griffin ile anlaşmaya vardı

NBA 'de sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken Boston Celtics, son olarak Brooklyn Nets formaası giyen 33 yaşındaki basketbolcu Blake Griffin ile kadrosunu güçlendirdi.

Celtics'ten yapılan açıklamaya göre tecrübeli basketbolcu ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Uzun rotasyonuna takviye

Griffin, Boston Celtics'te Danilo Gallinari ve Robert Williams III'ün sakatlıkları sonrası oluşan uzun rotasyonundaki boşluğu dolduracak.

12 sezondur NBA'de mücadele eden Griffin, daha önce LA Clippers, Detroit Pistons ve Brooklyn Nets formaları giymişti.

Kariyerinde 6 kez All-Star seçilme başarısı gösteren 33 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon 56 maçta 6.4 sayı, 4.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.



