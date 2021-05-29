NBA Play-Off’larında Boston Celtics, Jayson Tatum’un 50 sayı attığı müsabakada Brooklyn Nets’i 125-119 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1’e getirdi.
NBA’e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’ndaki eşleşmede Celtics’i, Nets karşısında galibiyete taşıyan Tatum, attığı 50 sayı ile Play-Off kariyer rekoru kırdı. Marcus Smart ise 23 sayı üreterek galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.
Nets’te James Harden’ın 41, Kevin Durant’ın 39 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
Gecenin sonuçları
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 125-119 (1-2)
Atlanta Hawks-New York Knicks: 105-94 (2-1)
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 108-118 (2-1)