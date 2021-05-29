NBA Play-Off’larında Boston Celtics, Jayson Tatum’un 50 sayı attığı müsabakada Brooklyn Nets’i 125-119 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1’e getirdi.

NBA’e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’ndaki eşleşmede Celtics’i, Nets karşısında galibiyete taşıyan Tatum, attığı 50 sayı ile Play-Off kariyer rekoru kırdı. Marcus Smart ise 23 sayı üreterek galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.

Nets’te James Harden’ın 41, Kevin Durant’ın 39 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

​Gecenin sonuçları

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 125-119 (1-2)

Atlanta Hawks-New York Knicks: 105-94 (2-1)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 108-118 (2-1)