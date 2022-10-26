‘Bosphorun 10K Parkuru’ 30 Ekim’de Beşiktaş’ta koşulacak

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul’un en keyifli rotalarından birine sahip Bosphorun 10K ve Spor Festivali 28-30 Ekim tarihleri arasında Beşiktaş ’ta gerçekleşecek. Saat 08.00’de Kuruçeşme’deki Cemil Topuzlu Parkı önünden başlayacak olan koşu Kuruçeşme - Bebek - Çırağan Sarayı sahil hattında devam edecek.

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek koşuya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak.

İSTANBUL MARATONU’NA HAZIRLIK

Koşucuların bitiş çizgisini ilk sırada geçmek için büyük mücadele vereceği Bosphorun 10K, 6 Kasım’da gerçekleşecek İstanbul Maratonu’na hazırlık niteliği taşıyor. Çipli takip sisteminin kullanılacağı yarış güzergahı araç trafiğine kapalı olacak. Paten tutkunlarının da parkurda yer alacağı koşuda patenciler koşuya ilk önce başlayacaklar.